Un marin australien perdu en mer dit que le chien Bella l’a aidé à survivre – mais il a dû l’abandonner | Nouvelles du monde

Après trois mois avec seulement son chien Bella pour compagnie, le marin australien sauvé Timothy Shaddock a dû lui dire au revoir.

L’homme de 54 ans était sauvé après avoir été perdu en mer lorsque son catamaran a été gravement endommagé lors d’une tempête naviguant du Mexique vers la Polynésie française.

M. Shaddock a rencontré Bella, un chien errant noir et marron, alors qu’il vivait à San Miguel de Allende, sa maison lorsqu’il est arrivé au Mexique au début de la pandémie.

Bella est devenue sa compagne constante pendant les trois années suivantes, malgré des efforts occasionnels pour lui trouver une maison convenable sur terre.

M. Shaddock et Bella étaient à quelques semaines de leur voyage quand la tempête a frappé. Il a perdu sa voile, quelques appareils électroniques et ses équipements de cuisine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:35

Moment marin est sauvé après des mois en mer



Il a trouvé du réconfort dans la méditation, la natation dans l’océan et l’écriture dans un journal, a-t-il déclaré après son sauvetage.

Garder Bella nourrie et contente lui donnait un but supplémentaire. Les deux ont survécu grâce au poisson cru et à l’eau de pluie.

Andrés Zamorano, le pilote d’hélicoptère qui a été le premier à repérer le couple, a déclaré qu’il pensait que l’obligation morale que M. Shaddock ressentait de garder Bella en vie les avait aidés à survivre.

En savoir plus:

Lion en liberté à Berlin alors que les gens craignent que leurs chiens ne soient mangés

Comment les épaulards gardent leurs petits hors des combats

Image:

Bella sur le thonier après avoir été secourue. Photo : Grupomar/Atun Tuny via AP





« Ce chien est autre chose », a déclaré M. Shaddock après avoir touché la terre ferme pour la première fois mardi.

Lorsqu’on lui a demandé comment allait Bella après le sauvetage, il a dit qu’elle était « incroyable ».

Malgré le lien entre un homme et son chien, M. Shaddock a dû abandonner Bella avant de retourner en Australie.

Image:

L’équipage du thonier mexicain Maria Delia avec Bella. Photo : AP





Il l’a donnée à l’un des membres de l’équipage du María Delia, le thonier qui les a secourus.

« L’ambassade d’Australie a vraiment pris cette décision pour moi », a déclaré Shaddock plus tard.

L’Australie a des lois très strictes sur la quarantaine animale et le Mexique n’est pas un pays approuvé pour l’importation d’animaux de compagnie.