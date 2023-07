Un marin australien et un chien ont survécu 3 mois à la dérive dans l’océan Pacifique en mangeant du poisson cru et en buvant de l’eau de pluie

Un marin australien et son chien, à la dérive depuis trois mois dans l’océan Pacifique, ont survécu sur son navire endommagé en mangeant du poisson cru et en buvant de l’eau de pluie.

Timothy Lyndsay Shaddock, 54 ans, et son chiot, Bella, ont été retrouvés vivants à bord de son catamaran, Aloha Toa, dans le Pacifique à environ 1 200 milles de la terre après que l’équipage d’un thonier mexicain de la flotte Grupomar les ait repérés, a annoncé lundi la société dans une déclaration.

« J’ai traversé une épreuve très difficile en mer, et j’ai juste besoin de repos et de bonne nourriture car j’ai été seul en mer pendant longtemps », a déclaré Shaddock, qui semblait mince et barbu, dans une vidéo diffusée par La télévision australienne 9News le dimanche soir, heure australienne.

« Sinon, je suis en très bonne santé », a déclaré Shaddock.

Shaddock a décrit comment lui et son chien ont survécu grâce au poisson cru et à l’eau de pluie après qu’une tempête a endommagé son navire et anéanti son électronique, coupant toutes les communications.

Shaddock, de Sydney, et Bella avaient quitté la ville mexicaine de La Paz pour la Polynésie française en avril. Le voyage, cependant, s’est terminé en quelques semaines, a rapporté le journal Daily Telegraph de Sydney.

L’équipage du thonier a déclaré avoir trouvé le couple dans un état « précaire », manquant de vivres et d’abris. Grupomar n’a pas fourni de détails précis sur le jour où Shaddock a été secouru ou sur la date à laquelle il a commencé son voyage.

Le médecin de Shaddock a déclaré à 9News qu’il avait « des signes vitaux normaux » et, avec Bella, qu’il était « stable et très bien ».

Le professeur Mike Tipton, expert en survie en mer à l’Université de Portsmouth en Angleterre, a déclaré au point de vente que la chance et les compétences avaient contribué à la survie de l’homme et de son chien, comparant le sauvetage à la recherche d’une « aiguille dans une botte de foin ».

« Les gens doivent comprendre à quel point le bateau est petit et à quel point le Pacifique est vaste. Les chances que quelqu’un soit retrouvé sont assez minces », a déclaré Tipton.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.