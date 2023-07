Un marin à la dérive en mer pendant des mois avec son chien « a survécu grâce aux sushis » | Nouvelles du monde

Timothy Lyndsay Shaddock a commencé son voyage avec le chien Bella en avril (Photo: .)

Un marin échoué en mer pendant trois mois a réussi à « survivre avec beaucoup de sushis », mais il ne pensait pas « qu’il s’en sortirait ».

Timothy Lyndsay Shaddock, 54 ans, est parti de la péninsule de Baja au Mexique pour traverser l’océan Pacifique vers la Polynésie française en avril.

Mais quelques semaines seulement après le début du voyage de 3 700 milles, le catamaran du ressortissant australien a été endommagé par de mauvaises temps.

M. Shaddock a déclaré que la dernière fois qu’il avait vu la terre, c’était au début du mois de mai alors qu’il quittait la mer de Cortez et se dirigeait vers le Pacifique pendant la pleine lune.

Heureusement, il a été secouru par l’équipage du Maria Delia la semaine dernière, qui l’a repéré depuis son hélicoptère.

Il a dit: ‘Je me sens bien. Je me sens beaucoup mieux qu’avant, je te le dis.

«Au capitaine et à la compagnie de pêche qui m’ont sauvé la vie, je suis tellement reconnaissant. Je suis en vie et je ne pensais pas vraiment que j’y arriverais.

M. Shaddock a déclaré qu’il avait été bien approvisionné, mais qu’une tempête a détruit ses appareils électroniques et sa capacité à cuisiner, le forçant ainsi que son chien Bella à survivre avec du poisson cru.

M. Shaddock a survécu grâce au poisson cru tout au long de son calvaire (Photo : Ulises Ruiz/AFP via Getty Images)





Un membre d’équipage du thonier mexicain ‘Maria Delia’ salue pour des photos avec Bella le chien (Photo: AP)

Il a dit: «Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais jours et beaucoup de bons jours.

« L’énergie, la fatigue est la partie la plus difficile. »

Il a ajouté que lui et sa « incroyable » Bella allaient bien.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait décidé de faire le voyage, il a d’abord été perdu.

M. Shaddock a déclaré: « Je ne suis pas sûr d’avoir la réponse à cette question, mais j’aime beaucoup la voile et j’aime les gens de la mer. »

« Ce sont les gens de la mer qui nous rassemblent tous. L’océan est en nous. Nous sommes l’océan.

L’équipage a déclaré avoir trouvé M. Shaddock dans un état « précaire » (Photo: AP)

Il a passé le temps à arranger les choses et est resté positif en allant dans l’eau pour « juste profiter d’être dans l’eau ».

Lorsque l’hélicoptère du thonier a repéré le catamaran de M. Shaddock à environ 1 200 milles de la terre, c’était le premier signe d’humains qu’il avait vus en trois mois, a-t-il déclaré.

Le pilote lui a jeté un verre puis s’est envolé, revenant plus tard avec un hors-bord du Maria Delia, a-t-il dit.

Grupomar, qui exploite la flotte de pêche, n’a pas précisé quand le sauvetage a eu lieu.

Mais il a déclaré dans un communiqué que M. Shaddock et son chien étaient dans un état « précaire » lorsqu’ils ont été retrouvés, manquant de provisions et d’abris, et que l’équipage du thonier leur a donné des soins médicaux, de la nourriture et de l’hydratation.

M. Shaddock a déclaré que Bella avait été un succès immédiat auprès de l’équipage.

M. Shaddock et Bella manquaient de provisions et d’abri pendant leur calvaire (Photo : Grupomar/AFP)

Il a également expliqué comment lui et le chien se sont rencontrés.

‘Bella m’a en quelque sorte trouvé au milieu du Mexique. Elle est mexicaine, dit-il.

«Elle est l’esprit du milieu du pays et elle ne me laisserait pas partir. J’ai essayé de lui trouver un foyer trois fois et elle n’a cessé de me suivre sur l’eau. Elle est beaucoup plus courageuse que moi, c’est certain.

Le fidèle chien n’a pas quitté le bateau jusqu’à ce que M. Shaddock soit parti mardi.





M. Shaddock a déclaré qu’il reviendrait bientôt en Australie (Photo: Reuters)

Il avait déjà choisi Genaro Rosales, un équipier de Mazatlan, pour l’adopter à condition qu’il s’occupe bien du chien.

M. Shaddock a déclaré qu’il rentrerait bientôt en Australie et qu’il avait hâte de revoir sa famille.

Antonio Suarez, président de Grupomar, a déclaré que cela pourrait être le dernier voyage du Maria Delia car il modernise la flotte de l’entreprise et le bateau est le plus petit et a plus de 50 ans.

Si tel est le cas, ce serait un « adieu merveilleux, sauvant des vies humaines », a déclaré M. Suarez.

En février un homme identifié comme Elvis François a été secouru par la marine colombienne après 24 jours à la dérive dans les Caraïbes sur un voilier.

L’année dernière, un jardinier brésilien du nom de Nelson Nedy a été retrouvé sur une île déserte après cinq jours à vivre de deux citrons et de charbon de bois.

