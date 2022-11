Un marié pakistanais fuit son mariage pour assister à un rassemblement, la mariée exhorte Imran Khan à l’aider

Les gens peuvent être fous de leurs dirigeants, mais cet homme pakistanais est passé au niveau supérieur et a fui son propre mariage pour assister à un rassemblement politique. La future mariée était toute habillée et attendait quand elle a appris que le marié avait décidé d’assister à un rassemblement plutôt qu’au mariage. La mariée nommée Sidra Nadeem a révélé à YouTuber Syed Basit Ali qu’elle allait se marier avec un homme nommé Ijaz. Le duo avait un mariage d’amour.

Cependant, le marié a fui le mariage pour assister au rassemblement de l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan. Sidra a poursuivi en déclarant qu’Ijaz était allé rejoindre la longue marche connue sous le nom de “Marche Azadi”, de Lahore à Islamabad.

Ijaz a choisi le rassemblement plutôt que son propre mariage, ce qui a incité Sidra à se référer à la « Marche Azadi » d’Imran Khan comme une « Marche Dulha Chori » et à déclarer qu’elle attendra Ijaz, vêtue de sa tenue de mariage. Elle affirme en outre que le départ brutal du marié du mariage a entraîné des pertes importantes car la restauration, le lieu et d’autres services ont tous été réservés et payés. Sidra demande à Imran Khan de renvoyer son futur mari afin qu’ils puissent se marier.

Voici la vidéo :

Après ce qui s’est passé, Sidra, une partisane d’Imran Khan, pense qu’Ijaz a une plus grande dévotion pour le Pakistan et Imran Khan. On entend également Sidra exprimer qu’elle accompagnerait Ijaz lors de futurs rassemblements.

Un autre cas inhabituel d’un marié fuyant son mariage s’est produit en Inde en septembre. Une réception de mariage à Hyderabad a éclaté dans le chaos lorsque le marié a pris la décision de fuir le lieu après que sa première femme se soit présentée à l’improviste avec les flics.

La fête a été organisée par le flic pour célébrer son deuxième mariage. Cependant, la tournure de l’histoire était qu’il n’avait pas informé sa première femme du mariage. Parlant de l’incident, le frère de la première femme, Samreen, a déclaré : “Ma sœur a épousé Syed peu de temps après son arrivée de Nouvelle-Zélande en 2019. Pendant le verrouillage du COVID-19, il était coincé ici et nous avons pris en charge ses dépenses. . Cependant, il a exigé Rs 15 lakh, que nous ne pouvions pas payer. Il a alors commencé à s’éloigner de ma sœur.

Samreen a également déposé une plainte à la police contre le marié.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici