Un marié chinois expose sa femme infidèle en diffusant une vidéo de sa liaison lors de son propre mariage

Sans un peu de chaos dans un mariage, ça ne peut pas être vrai. Des petits désaccords à la mariée ou au marié arrivant en retard pour leur cérémonie, il se passe beaucoup de choses. Et, au milieu de tout le chaos, cela se termine par une note joyeuse alors que le couple jure d’être ensemble pour toujours. Mais, ce mariage, en Chine, n’a même pas duré quelques heures car il s’est terminé brutalement lorsque le marié a révélé la liaison de la mariée avec un autre homme devant leurs invités lors de leur réception. La vidéo fait maintenant le buzz sur Internet.

Dans l’aperçu viral, la cérémonie en cours a pris une tournure dramatique lorsqu’une vidéo de la mariée a été diffusée. Selon les rapports, l’homme avec qui elle a eu sa liaison était son beau-frère. Le clip les montrait tous les deux dans une position compromettante. Le texte de la vidéo disait: “Le marié a diffusé une vidéo de sa femme le trompant avec le mari de sa sœur enceinte devant tout le monde.”

Les invités, dans la salle de réception, ont été complètement choqués par la révélation et horrifiés en regardant la vidéo. Au moment où la mariée s’en aperçoit, elle a réagi rapidement et a lancé son bouquet de mariée à son mari. On peut entendre l’homme lui crier dessus en disant: “Pensez-vous que je ne le savais pas?”

Selon NY Post, le clip a initialement fait surface en ligne en 2019, et a récemment été repartagé sur TikTok et est devenu massivement viral. Le récent aperçu a enregistré plus de 10 millions de vues.

La vidéo a reçu une réaction partagée sur l’acte de vengeance du marié. Un utilisateur a commenté: “Honnêteté, je suis si petit et je le ferais à 1000%.” Une autre personne a écrit : “Ce n’est pas à la fête, cela ne signifie-t-il pas qu’ils ont déjà dit que je le fais ?” Certains ont également mentionné l’argent dépensé lors de leur mariage et ont commenté: “Alors pourquoi a-t-il gaspillé tout cet argent pour le mariage?”

Asia One a rapporté que le couple était ensemble depuis deux ans et qu’il était fiancé depuis six mois avant d’échanger les bagues lors de la cérémonie.

