Un mariage sur le thème d’Amazon célèbre l’amour du couple pour le commerce électronique

Jing Gao et Eddie Levine ont tous deux travaillé dans le commerce électronique pendant plus d’une décennie.

Le 21 août, le couple s’est marié à Chicago et la réception de mariage était remplie d’accessoires d’Amazon. À la réception, les invités étaient assis à des tables désignées par un code à dix chiffres utilisé pour rechercher des produits sur le site Web d’Amazon (connu sous le nom de UN PÉCHÉ dans le langage du vendeur). Les faveurs de mariage étaient de minuscules paquets Amazon, complets avec des codes-barres et remplis de friandises, placés dans des caddies miniatures.

Eddie Levine et Jing Gao se sont rencontrés pour la première fois lors d’une conférence sur le commerce électronique à Atlanta en 2016. Deux ans plus tard, ils ont partagé leur premier baiser devant un sommet des vendeurs Amazon à la Nouvelle-Orléans. Et en 2020, Gao a quitté sa maison à Los Angeles pour emménager avec Levine à Chicago, réunissant leurs entreprises de commerce électronique sous un même toit.

“Le barman m’a dit : ‘Pouvez-vous me dire quel est le problème avec tous les trucs inspirés par Amazon ?”, a déclaré Robyn Johnson, PDG de l’agence de marketing numérique Marketplace Blueprint, et amie du couple qui a assisté au mariage.

Levine et Gao ont tous deux travaillé dans le commerce électronique pendant plus d’une décennie. Levine est président et co-fondateur de Hub Dub, qui aide les marques à gérer leurs activités en ligne et fournit des services logistiques. Gao dirige une entreprise Amazon vendant des produits de décoration intérieure.

Levine et Gao font partie d’une communauté active de vendeurs, de consultants et de fournisseurs de services qui s’est développée autour du marché tiers d’Amazon. Lancée en 2000, la place de marché est devenue une pièce maîtresse de son activité dominante de commerce électronique, car elle représente désormais plus de la moitié des ventes au détail en ligne. En 2021, il y avait plus de six millions de vendeurs tiers dans le monde sur le marché Amazon, selon le cabinet d’études Impulsion du marché.