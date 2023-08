Un mariage simulé aurait été conçu pour tromper les autorités canadiennes et chinoises, selon un juge

Le couple mal marié a été présenté par un consultant en immigration. Avant leur mariage, le mari a transféré d’importantes sommes d’argent et un bien immobilier à sa future épouse canadienne.

Pendant ce temps, le mari avait divorcé de sa précédente épouse en Chine quelques mois seulement avant le mariage dans des conditions étrangement amicales.

Toutes ces circonstances ont soulevé des signaux d’alarme pour la division du quartier des juges de la Cour suprême de la Colombie-Britannique lorsqu’on lui a demandé de rédiger une ordonnance de divorce pour Rongren He et Ying Zi (Anna) Shen.

« Je crains que la relation conjugale et financière des parties ait été conçue, en tout ou en partie, pour induire en erreur les autorités canadiennes de l’immigration et/ou les régulateurs monétaires chinois », a écrit Branch. dans un jugement mardi .

Malgré ces inquiétudes, le juge a déclaré qu’il était toujours possible d’accorder le divorce car « les preuves … n’établissent pas avec une certitude suffisante que le mariage était une imposture ». Il n’a également vu aucune preuve d’un plan de divorce éventuel et a noté que l’union de deux ans a été marquée par les disputes fréquentes de nombreux mariages réels mais condamnés.

« Les conflits entre les parties pendant le mariage suggèrent au moins qu’elles essayaient de lutter avec leurs problèmes plutôt que de simplement attendre leur heure avant un divorce pré-planifié », a écrit Branch.

Shen et He se sont tous les deux représentés au tribunal et les coordonnées de l’un d’eux n’ont pu être localisées. Selon la décision du juge, Shen est maintenant retourné en Chine.

Témoignage « évasif » d’un couple malheureux

Le long jugement de Branch est divisé entre le décompte standard des problèmes relationnels et des biens matrimoniaux que l’on peut trouver dans toute décision de divorce, et une longue liste de soupçons sur la légitimité du mariage lui-même.

Il commence par noter que He, 66 ans, et Shen, 56 ans, ont tous deux témoigné par l’intermédiaire d’un traducteur devant le tribunal.

« Soit l’interprétation était mauvaise, soit les parties étaient évasives. Malheureusement, mon évaluation est que c’était plus la dernière que la première », a déclaré Branch.

Le juge a ensuite détaillé pourquoi il avait tant de doutes sur le mariage.

Shen est citoyenne canadienne depuis avril 2017, quelques mois seulement après avoir été présentée à He par un consultant en immigration, selon le jugement. Le couple s’est marié en août.

Il venait de divorcer de sa première femme en vertu de la loi chinoise en janvier 2017, à des conditions qui, selon Branch, suggèrent que « c’était peut-être une imposture ».

Il a affirmé avoir abandonné toutes les revendications de propriété en Chine en vertu de ces conditions. Puis, à peine deux semaines après le divorce, son ex-femme « a prétendu lui prêter » 600 000 $, a écrit le juge.

« Bien que l’intimé ait laissé entendre que ce prêt pouvait s’expliquer par le fait que leur divorce était à l’amiable, cette transaction est pour le moins inhabituelle. Si l’intimé avait besoin de fonds, on aurait supposé que son ex-femme aurait été l’une de ses dernières options, pas la première », a écrit Branch.

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que la dissolution d’un mariage à Vancouver ressemblait plus à «un différend contractuel» qu’à une rupture. (Ben Nelms/CBC)

À ce jour, il n’a pas remboursé ce prêt et son ex-femme n’a pas exigé de remboursement, note le jugement.

Il a également prétendu être sans le sou lorsqu’il est arrivé au Canada, mais Branch a déclaré que cela pouvait être une « charade ». Une fois dans le pays, « ses amis et parents l’ont comblé de « cadeaux » importants en espèces » totalisant plus de 300 000 dollars.

Il a acheté un appartement à l’Université de la Colombie-Britannique pour 1,1 million de dollars peu de temps avant le mariage, mais a ensuite donné à Shen une participation de 99%, même si elle n’a rien contribué à l’achat, selon la décision.

Des détails comme celui-ci, a écrit Branch, suggèrent que « la proposition de mariage de l’intimé au demandeur pourrait avoir été davantage de la nature d’un arrangement commercial conçu pour faciliter les efforts de l’intimé pour obtenir le statut d’immigrant au Canada en échange de certains avantages financiers ».

Le jugement note également qu’il a effectué des transferts en espèces à Shen totalisant plus de 130 000 dollars dans les semaines précédant le mariage, dont il a témoigné qu’ils étaient à des fins commerciales.

Rupture ou « différend contractuel » ?

Le couple s’est séparé en décembre 2018 dans un effondrement qui, selon Branch, « peut plus précisément être considéré comme un différend contractuel déclenché par la détermination du demandeur que les avantages financiers promis n’ont pas été fournis ».

Cela expliquerait pourquoi Shen a emporté avec elle des bijoux d’une valeur de 80 800 dollars lorsqu’elle a quitté He, a suggéré le juge.

Dans un message texte du 3 février 2019 à He, cité dans la décision, Shen a répondu aux préoccupations de son mari concernant les bijoux manquants.

« Les bijoux sont mes cadeaux de mariage de votre part. Essayez-vous de les récupérer ? Après avoir obtenu le statut, vous pouvez légalement vivre ici de façon permanente et la mission de ces pierres est terminée, n’est-ce pas ? » elle a écrit.

Dans leurs échanges de textes, il a écrit qu’il avait donné à Shen « tout l’argent que j’avais apporté de Chine », mais a ensuite nié devant le tribunal qu’il avait des actifs dans son pays d’origine, selon le jugement.

Dans son ordonnance de divorce, Branch a divisé en parts égales la propriété des bijoux litigieux et a accordé à He la propriété de 75 % de l’appartement de l’UBC.

Cependant, il a rejeté la demande de pension alimentaire pour époux de Shen et a déclaré que chaque membre du couple devrait chacun conserver la pleine propriété de toutes les autres propriétés et dettes en leurs noms respectifs.