Un mariage en plein air a été interrompu par un ours mutilant un orignal. Une vidéo TikTok a capturé le moment.

(YouTube; Stanton Giles)

Un mariage en plein air dans le parc national des Glaciers a été interrompu par un ours tuant un orignal.

Dans un TikTok visionné plus de 48 millions de fois, on peut voir une mariée se couvrir la bouche pendant que les animaux se débattent.

Le vidéaste Stanton Giles a déclaré que c’était la chose la plus “folle” qu’il ait vue depuis qu’il est devenu vidéaste.

Une caractéristique caractéristique des mariages en plein air est, généralement, la majesté de la nature.

Lorsque les couples s’engagent à se rendre au milieu des bois pour dire “oui”, ce sont généralement des vues sur une nature sauvage préservée et des invités qui respirent profondément l’air parfumé aux pins qui les convainquent de le faire.

En règle générale, un ours mutilant un veau d’orignal n’est pas sur le tableau d’humeur. Mais, lors d’une cérémonie en août dans le parc national des Glaciers, c’est exactement ce qui a interrompu les vœux d’un couple.

Dans un 10 décembre TikTok mis en ligne par le vidéaste de mariage du Colorado Stanton Giles, et depuis vu plus de 48 millions de fois, le bruit de l’eau battante, les cris d’animaux et les cris de choc des invités semblent attirer l’attention du photographe et du couple sur la scène. De l’autre côté de l’eau, un ours gris chevauche un orignal sur la rive.

Dans les images capturées sur film, la mariée couvre sa bouche avec sa main et des voix peuvent être entendues s’exclamant “oh mon Dieu” et demandant “est-ce que c’est la maman?” comme un orignal plus gros nage dans la direction opposée au danger.

“C’est une bonne chose qu’il n’ait pas plu” a commenté un spectateur.

“Ours : “Oupsies ! Vous pouvez continuer.” ?? * marche dans les bois avec une carcasse,” a commenté un autre.

Le parc abrite jusqu’à 1 000 ours, selon le Service des parcs nationaux.

Dans la vidéo complète, téléchargée sur YouTube par Giles sur 3 décembrele marié peut être entendu prononcer ses vœux – dire à sa future femme qu’il a hâte de la voir grandir et de prendre sa retraite tôt – alors que l’animal crie crescendo et que les invités se tournent un par un pour voler des regards à l’attaque.

“Depuis que je suis vidéaste”, Gilles a dit“J’ai vu des choses assez folles et je suis allé dans des endroits vraiment cool, mais rien de tout cela n’est aussi fou que lorsque j’ai vu un grizzli tuer un orignal lors d’un mariage.”

“Le grizzli a chassé l’orignal de la montagne et descendit sur la rive du lac pendant que le marié lisait ses vœux”, a expliqué Giles. “Et pourquoi ne l’ai-je pas capturé devant la caméra, demandez-vous ? Parce que je suis un bon vidéaste de mariage et que je filmais le marié. Tiraillé entre être un cinéaste de National Geographic et un vidéaste de mariage, j’ai tenu mon appareil photo sur le marié jusqu’à ce qu’il ait terminé ses vœux.”

Giles n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

Dans la vidéo complète, la petite foule d’invités peut être vue regardant vers le bruit et demandant, “est-ce qu’il va bien?”

Alors que la mutilation se poursuit sur le rivage, l’un des invités court pour réparer le train de la robe de mariée de la mariée.

“Eh bien, c’est toute une histoire de mariage là-bas,” quelqu’un peut être entendu dire.

Alors que le veau continue de fouetter dans l’eau, une voix demande au groupe, “voulons-nous déménager sur le rivage?”

“La nature ne s’arrête pour personne” un autre TikToker a commenté.