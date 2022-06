Un mariage assez bon peut-il faire un grand divorce ?

Nous avons envoyé des textos dans un tourbillon délicat. Il a dit qu’elle n’était qu’une amie et bien sûr, il m’aurait dit s’il se passait quelque chose. Nous avons convenu de cela comme première règle : si quelque chose se passe en ce qui concerne les rencontres, il doit y avoir une conversation. Nous avons convenu que ce serait probablement le début de la fin de ce petit arrangement de vie (et c’est toujours notre hypothèse).

Quelques mois plus tard, il nettoyait après avoir déchiré tout le tapis de notre ancienne chambre d’amis à l’étage, maintenant ma nouvelle chambre. C’était un cadeau d’anniversaire surprise pour moi, préparer le sol et le préparer à peindre. J’étais assis par terre, faisant défiler mon téléphone pendant qu’il se chargeait, et j’ai réalisé que, conformément à notre accord, je devais lui dire que j’avais rejoint Tinder cet après-midi. Alors je l’ai fait. « OK » était l’intégralité de sa réaction.

Je n’ai jamais fini par aller à un seul vrai rendez-vous, donc je ne lui ai jamais rien dit de ce qui s’était passé pendant que j’étais sur des applications de rencontres. Toute l’expérience était tellement bizarre, théorique et stupide. Mais quand il a lu mon manuscrit pour un recueil d’essais sur le divorce, l’une des choses qui l’ont le plus bouleversé était mon histoire sur l’application de rencontres. Il a dit: « Nous avions convenu de nous dire si nous sortions avec quelqu’un. » Et je lui ai rappelé que presque se faire arnaquer par un inconnu anonyme est ne pas sortir ensemble. Nous avons convenu de ne pas être d’accord.

***

Alors que notre situation de vie continue, un changement curieux s’est produit : nous nous interrogeons sur les jours de l’autre et partageons plus maintenant qu’auparavant. Pour la plupart, nous affichons un niveau de manières et d’appréciation plus associé à une amitié de longue date qu’à un mariage de longue date. Parfois, nous regardons tous les quatre une émission ou un film après le dîner, mais le plus souvent, nous sommes dispersés dans nos différentes émissions, notre travail, nos livres et FaceTimes avec des amis. Nous sommes une maison de quatre personnes relativement autonomes, et il y a un sentiment de colocation dans une grande partie de nos vies maintenant.

D’une part, je suis reconnaissant pour cette indépendance, chacun de nous ayant de la place pour se déplacer à l’intérieur de sa propre maison. Mais je mentirais si je ne disais pas que je m’inquiète parfois de la façon dont cela reflète mes propres années d’adolescence dans une famille divorcée, en particulier lorsque nous prenons chacun un dîner et que nous nous retirons dans nos propres coins. J’adorais avoir l’indépendance de faire ce que je voulais, mais parfois trop de liberté à cet âge fait qu’on se demande si quelqu’un se soucie de ce que l’on fait. Très peu de choses ont changé pour nos enfants, à part qu’ils voient leurs parents apprendre à devenir de vrais amis.

Notre approche me rappelle un peu une prise de conscience que j’ai eue le lendemain de mon licenciement d’un emploi qui était devenu la pierre angulaire de mon identité. J’avais travaillé si dur, j’avais donné ma vie à ça, j’avais laissé mes petits enfants pendant les dîners et les week-ends à cause de ce travail. Mais ce qui m’a frappé le matin après avoir été licencié, c’est cette pensée singulière : « Peut-être que je pourrais juste faire ce pour quoi je suis bon maintenant au lieu de tout ce qui m’a fait me sentir mal. »