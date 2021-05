Un mariage afghan se transforme en funérailles après l’explosion d’un obus de mortier en tuant six

Au moins six civils afghans ont été tués et plusieurs autres ont été blessés lorsqu’un obus de mortier a frappé une maison lors d’une cérémonie de mariage dans le nord de la province de Kapisa, ont annoncé dimanche des responsables de la sécurité.

L’explosion de samedi soir s’est produite dans le district de Tagab, qui a vu des combats entre les forces gouvernementales afghanes et les insurgés talibans.

Shayeq Shoresh, porte-parole de la police provinciale, a accusé les talibans d’avoir tiré au mortier et a ajouté qu’au moins six civils, dont des femmes et des enfants, avaient été tués et quatre autres blessés.

Mais un haut responsable de la sécurité à Kaboul a estimé le nombre de morts à au moins 10 et le nombre de blessés à 18.

Un porte-parole des talibans a rejeté l’allégation et a déclaré que le mortier avait été tiré par les forces de sécurité afghanes.

Les civils afghans sont souvent les plus touchés par les attaques car ils sont pris entre deux feux.

La violence a fortement augmenté dans tout le pays depuis que Washington a annoncé le mois dernier son intention de retirer toutes les troupes américaines d’Afghanistan d’ici le 11 septembre.

Près de 1800 civils afghans ont été tués ou blessés au cours des trois premiers mois de 2021 lors de combats entre les forces gouvernementales et les insurgés talibans malgré les efforts pour trouver la paix, ont déclaré les Nations Unies le mois dernier.

Selon le rapport annuel de la Commission indépendante afghane des droits de l’homme de l’année dernière, il y a eu 8 500 victimes civiles en 2020, dont 2 958 morts.

