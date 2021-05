Un mari traumatisé ne savait pas que sa femme britannique assassinée était morte jusqu’à ce que les flics lui aient enlevé son bandeau après un cambriolage d’horreur

Un MARI dont la femme britannique a été assassinée par des cambrioleurs malades en Grèce ne savait pas qu’elle était morte jusqu’à ce que les flics lui aient enlevé son bandeau.

Caroline Crouch, 20 ans, a été étranglée à mort par des voleurs chez elle à Glyka Nera, près d’Athènes, mardi à 5 heures du matin.

Charalambos a déclaré qu’il n’avait réalisé que sa femme Caroline avait été assassinée lorsque les flics lui avaient enlevé son bandeau Crédit: Réseaux sociaux

Caroline a été étranglée à mort par un gang de voleurs qui est entré par effraction chez elle près d’Athènes Crédits: Tim Stewart

Les criminels ont ligoté son mari Charalambos Anagnostopoulos, 32 ans, et lui ont bandé les yeux avant de mettre une arme sur la tête de leur bébé et d’exiger de l’argent.

Le corps sans vie de Caroline a été retrouvé à côté de sa fille en pleurs après que les voleurs se soient enfuis avec 10000 £ cachés dans une boîte de jeu de société.

Le porte-parole de la police, George Kalliakmanis, a déclaré que le bébé de 11 mois avait été vu « en train de frapper » sa mère pour tenter de la réveiller.

M. Kalliakmanis a déclaré que le père désemparé, qui travaille comme pilote, avait été menotté au sol et avait du ruban adhésif sur les yeux et la bouche.

S’adressant aux journalistes aujourd’hui, M. Charalambos a déclaré qu’il avait découvert que sa femme avait été assassinée lorsque des policiers lui avaient enlevé la bande couvrant ses yeux.

Il a dit: «Ils nous ont ligotés pendant que nous leur disions où se trouvait l’argent.

«J’ai réalisé que ma femme n’était pas en vie lorsque la police m’a libérée.

« Ma fille, heureusement, n’a pas été touchée. Elle est allée à l’hôpital par précaution et, heureusement, elle va bien. »

Charalambos a déclaré qu’il était toujours sous le choc après le meurtre de sa femme Crédits: Athena

Le corps de Caroline a été retrouvé à côté de sa petite fille en pleurs Crédits: Tim Stewart

Le pilote travaille avec des enquêteurs dans le but de retrouver les criminels impitoyables – qui ont également tué le chien de la famille lors du vol.

Charalambos, qui a déclaré qu’il était toujours « sous le choc », a appelé les personnes ayant des informations sur le gang de quatre hommes à contacter la police.

M. Kalliakmanis a déclaré à Ant1 News que Caroline avait été retrouvée allongée face contre terre après avoir été bâillonnée et attachée à un lit.

Son mari a été retrouvé sur le sol à proximité mais souffrait d’hypoxémie – un manque d’oxygène dans le sang – et s’est évanoui pendant l’épreuve.

Un voisin a déclaré au Mail Online que le père avait utilisé son nez pour composer son numéro – qui était le numéro le plus récent composé sur son téléphone.

Elle a dit: «Il criait, il criait mais je ne pouvais pas comprendre ce qu’il disait parce que sa bouche était bâillonnée.

« Je pensais que c’était un problème médical. Je suis sorti pour enquêter et j’ai vu et puis j’ai su que c’était beaucoup plus important. »

La police pense que le gang a observé la famille depuis ce chemin et est entré par une fenêtre du sous-sol à 4h30 du matin. Crédits: Athena

Caroline a peut-être été étranglée avec son propre t-shirt Crédit: Fourni en tant que service technique. Non est implicite ou inféré.

Charalambos a déclaré aux journalistes qu’il avait «supplié» les criminels de ne pas blesser sa femme et son enfant.

Il a déclaré que le gang avait menacé de tuer son bébé s’ils ne lui remettaient pas l’argent.

Le père a dit qu’il avait 10 000 £ en espèces dans la maison parce qu’il avait besoin de payer des constructeurs pour le travail qu’ils avaient accompli sur un terrain que la famille avait récemment acheté.

Selon les médias locaux, les voleurs ont laissé des empreintes digitales et des preuves ADN dans la maison.

Le médecin légiste Grigoris Leos a déclaré à To Vima que Caroline avait probablement subi une « mort lente et tortueuse ».

Il a dit que si elle avait riposté contre les hommes, l’ADN d’au moins des suspects aurait été retrouvé sous les ongles.