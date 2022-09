Alors que le concept de “Pati, Patni, Aur Woh” peut sembler amusant à l’écran, le scénario réel peut devenir scandaleux. La version de la bobine peut avoir des leçons de pardon, de rafistolage et de progression, la réalité n’est pas si simple. Et un excellent exemple de la même chose a été observé à Agra dans l’Uttar Pradesh. Un mari, qui était bien au courant de la liaison de sa femme, l’a surprise en flagrant délit d’itinérance avec un autre homme dans les rues d’Agra. Ce qui s’est passé ensuite est dans les gros titres d’aujourd’hui.

Le mari et la femme sont mariés depuis 10 ans et partagent même une fille. Ils se battent depuis quelques jours depuis que l’homme a appris la liaison de sa femme avec un homme d’affaires. Et le dimanche 11 septembre n’était pas différent. Après une prise de bec verbale avec son mari, la femme a quitté la maison sans en informer ni lui ni leur fille. Le duo père-fille inquiet s’est dirigé vers l’extérieur pour la chercher seulement pour la repérer avec un autre homme sur un scooter à Kailash Mandir Road, comme le rapporte Times Now.

Voici la vidéo :

प्रेमी के साथ स्कूटी पर घूम रही पत्नी को पति ने पकड़ा, बीच सड़क पर हुआ हंगामा Plus d’informations Plus de 151 ans de plus pic.twitter.com/I8uVwa3FpB — Rahul Ahir (@rahulahir) 12 septembre 2022

Un homme, qui portait une chemise noire et un pantalon beige, conduisait le deux-roues. Alors que la dame était assise derrière lui, vêtue d’une kurta salwar blanche imprimée. Elle avait utilisé la dupatta ainsi que les lunettes de soleil pour couvrir son visage. Lorsque le mari a repéré sa femme avec l’autre homme, elle est devenue furieuse.

Le drame à haute tension qui s’est déroulé publiquement a été filmé et les images ont été partagées sur Twitter. Comme visible dans la vidéo, le mari criait sur sa femme et son amant. Même s’ils ont décidé de s’enfuir et d’accélérer leur véhicule, le mari a réussi à les rattraper. Quelques instants plus tard, on le voit arrêter son deux-roues sur le bord de la route et courir vers sa femme.

Il aurait giflé l’amant de sa femme à plusieurs reprises avant que la police n’intervienne. Les deux hommes ont été condamnés à une amende pour avoir troublé l’ordre public. Et aucune mesure n’a été prise contre la femme.

