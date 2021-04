La deuxième vague apocalyptique de coronavirus en Inde continue de ravager le pays, voyant les hôpitaux au bord de l’effondrement et les familles déchirées alors qu’on leur dit qu’il n’y a tout simplement pas assez de lits.

Des nuées de patients désespérés de Covid envahissent les entrées des hôpitaux gérés par le gouvernement débordés pour demander de l’aide, tandis que les médecins surchargés de travail se battent pour répondre à la demande incessante.

9 La crise des coronavirus continue de ravager le pays à un rythme alarmant Crédit: AP

9 Le nombre de morts continue de grimper alors que les ressources s’épuisent pour les patients Covid Crédit: Reuters

Le personnel de l’hôpital se démène pour obtenir des médicaments vitaux et des bouteilles d’oxygène, alors que de plus en plus de patients gravement malades continuent de succomber à la terrible maladie, révélée par l’envoi effrayant du Sun sur la ligne de front de Covid en Inde.

Des patients «meurent sur le trottoir» à l’extérieur des établissements de santé alors que la bombe à retardement Covid explose – les médecins craignant que les infections ne grimpent bientôt à 500 000 par jour, alors qu’ils atteignent un sommet record pour un cinquième jour lundi.

Les hôpitaux privés ont également été poussés au point de rupture au milieu de la double hausse dévastatrice des mutants qui consomme des citoyens de tous les groupes d’âge.

Mais c’est devenu un spectacle trop familier pour les Indiens – des chiffres choquants révélant qu’une personne meurt toutes les quatre minutes dans la capitale du pays, New Dehli.

Les hôpitaux sont obligés de refuser des patients alors que les réserves d’oxygène sont dangereusement faibles – une femme prenant ses dernières respirations sur le trottoir devant son mari après s’être vu refuser l’admission de 13 hôpitaux.

9 Les réservoirs d’oxygène sont comme de la poussière d’or, le gouvernement promettant de condamner à mort quiconque interfère avec leur approvisionnement Crédits: Rex

9 Des corps sont brûlés 24 heures sur 24 pour répondre à la demande incessante Crédit: AFP

Comme des centaines d’autres, Sunita, 31 ans, gravement malade, est décédée dans les rues de New Delhi après que plus d’une douzaine de cliniques n’aient pas pu l’admettre en raison du manque de lits et de ventilateurs.

La mère de deux enfants est décédée quelques instants après qu’une bouteille d’oxygène a été arrangée pour elle dans un établissement de santé.

C’est devenu une routine tragique au cours de la deuxième vague incessante de ravages causés par les coronavirus dans les différents États de l’Inde, qui sont tous inondés de décès dus aux coronavirus.

Des corps sont brûlés 24 heures sur 24 pour faire face au nombre croissant de morts.

Les cadavres sont incinérés toute la nuit – contrairement à la coutume hindoue qui veut qu’aucun corps ne soit brûlé après le coucher du soleil – pour faire face à l’arriéré.

Le hold-up est si grave que les familles doivent attendre des heures sous une chaleur de 35 ° C avant de pouvoir incinérer leurs proches.

Dans un autre cas traumatisant similaire à celui de Sunita, 15 hôpitaux de Delhi-NCR ont rejeté Jyoti Chauhan, 35 ans, décédé plus tard à l’extérieur de l’hôpital Gangaram de Delhi.

9 Des personnes gravement malades sont refoulées des hôpitaux, voyant des citoyens mourir dans la rue Crédit: AP

9 Le personnel médical surchargé de travail a décrit la situation comme « une catastrophe » et « l’enfer sur terre » Crédit: AP

«Nous sommes allés dans au moins 13 hôpitaux de Delhi – et je les ai suppliés d’admettre mon patient.

« Mais en vain, comme on nous a dit que les hôpitaux sont à court de lits et qu’elle est partie trop tôt. Qui va s’occuper de mes enfants? » Ramesh, le mari déprimé de Jyoti, a déclaré au Sun.

Les patients gravement malades ont le souffle coupé dans des salles bondées, tandis que d’autres s’attardent entre la vie et la mort dans les couloirs – s’accrochant pendant des heures dans l’espoir d’obtenir un lit d’hôpital.

En désespoir de cause, les gens se sont tournés vers Twitter pour demander de l’oxygène alors que les approvisionnements diminuent au milieu de la forte demande.

En réponse, les gens contournent les voies de communication conventionnelles et se tournent vers les médias sociaux pour obtenir de l’aide pour les bouteilles d’oxygène – ou certains ont été contraints de se tourner vers le marché noir.

Une femme, Anshu Priya, a eu recours à des prix exorbitants de la part de membres avides d’argent du ventre miteux qui domine les villes, flagellant une dernière bouée de sauvetage pour plus de dix fois le prix habituel.

Simultanément, les médecins et les infirmières guerriers font de leur mieux pour répondre au nombre écrasant de victimes dans le pays touché par la peste.

9 Une mission d’aide internationale a commencé à aider l’Inde à faire face à la demande de matériel médical Crédit: Reuters

«C’est une catastrophe dans laquelle nous vivons», a déclaré le médecin de Jyoti au Sun.

Une intervention internationale est en cours pour fournir une aide à l’Inde, alors que le gouvernement du pays reste sous le feu pour sa gestion de la crise.

Les experts du pays pensaient qu’une telle situation avait été créée par la tenue de rassemblements politiques en plus du Kumbh Mela, le méga festival hindou qui a fini par être un événement très répandu.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis de « se tenir côte à côte » avec l’Inde après avoir envoyé un lot d’équipements médicaux clés – dont 495 concentrateurs d’oxygène, 120 ventilateurs non invasifs et 20 ventilateurs manuels – cette semaine.

Les États-Unis ont choisi de lever l’interdiction de la distribution de matières premières à l’étranger, pour permettre à l’Inde de fabriquer davantage le vaccin AstraZeneca.

Les secours occidentaux arrivent au point de basculement de la pénurie d’hôpitaux – après qu’un tribunal de grande instance de New Dehli a averti qu’il appliquerait la peine de mort après que des responsables locaux effrontés aient intercepté et détourné des réservoirs d’oxygène vers des hôpitaux désespérés de leur région.

Les cylindres sont comme de la poussière d’or au milieu des caisses Covid en plein essor – avec des camions qui les transportent disparus et sont pillés – alors que les Indiens se battent pour leur dernière option.

9 Le gouvernement indien a été critiqué pour sa gestion de la crise Crédit: Reuters