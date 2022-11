Un mari malade a partagé une publication effrayante sur Facebook lorsqu’il a étranglé sa femme de 29 ans à mort quelques mois seulement après son accouchement

Un mari KILLER a partagé un message effrayant demandant de l’aide pour retrouver sa femme après l’avoir étranglée à mort et jeté son corps.

Matthew Fisher a assassiné Abi Fisher, 29 ans, six mois seulement après avoir donné naissance à leur fille par FIV.

Matthew Fisher a étranglé sa femme Abi à mort Crédit : Facebook

Il a ensuite ourdi un complot macabre pour dissimuler son crime en signalant la disparition de l’enseignant du primaire.

Le joueur de 29 ans a même lancé un appel désespéré sur Facebook pour retrouver Abi.

Fisher a écrit: “Est-ce que quelqu’un a vu Abi, si vous en avez, pouvez-vous s’il vous plaît me le faire savoir ou lui demander de me donner une bague.”

En réalité, Fisher avait jeté le corps de sa femme dans un sous-bois à 20 km de leur maison à Castleford, dans le West Yorkshire, où il avait l’habitude de jouer quand il était enfant.

Abi a été découverte le 11 juillet, trois jours après avoir été vue vivante pour la dernière fois en train de quitter la maison familiale.

Fisher a été emprisonné hier à perpétuité avec un minimum de 15 ans après avoir précédemment plaidé coupable de meurtre.

Lors de la condamnation, le juge a déclaré : « Vous avez assassiné votre femme, la femme que vous aimiez.

“Vous avez laissé votre fille sans aucun parent pour s’occuper d’elle. Par vos actions, vous avez pris une vie et laissé la vie de tant d’autres en lambeaux.”

La mère d’Abi, Andrea Richardson, a fait face au meurtrier de sa fille devant le tribunal alors qu’elle faisait une puissante déclaration de victime.

Elle a dit: “Vous vous êtes assis là et n’avez rien dit, sachant que vous aviez tué ma petite fille, l’avez traînée dans les sous-bois et l’avez jetée dans les bois où vous jouiez enfant.

“Il y avait des centaines de policiers à la recherche d’Abi et les enseignants de son école fouillaient les champs, utilisant les torches de leurs téléphones portables pour s’éclairer. Tout le monde espérait désespérément retrouver notre fille et vous saviez qu’elle était morte.

“Je me sens coupable chaque jour de ne pas pouvoir la protéger. Tu as tué ma petite fille, qu’est-ce qui t’a donné le droit de faire ça ? Sa mort a changé nos vies de manière incommensurable.

“Ma fille me manque tellement que c’est surréaliste. J’ai l’impression que ça n’arrive pas. C’est une sorte de mauvais rêve. Toutes sortes de choses me la rappellent. Je n’arrive pas à passer une journée sans pleurer pour elle. “

Le tribunal a appris que la tension s’était installée dans le mariage du couple après la naissance de leur petite fille.

Abi avait tragiquement googlé “pourquoi mon mari me déteste-t-il?” et “le conseil matrimonial est-il disponible sur le NHS?” dans les jours qui ont précédé son meurtre.

DÉCOUVERTE TRAGIQUE

Le tribunal a appris que Fisher avait appelé la police le 9 juillet pour signaler qu’il était “préoccupé pour sa femme” après s’être réveillé pour découvrir qu’elle n’était pas là.

Il a été repéré sur CCTV quittant la région de Castleford à 4 heures du matin le 9 juillet conduisant le long de la M62 vers l’endroit où le corps d’Abi a été retrouvé.

Fisher a ensuite été vu revenir vers 9 h 30, où il a effectué des recherches effrayantes sur le Web pour la police du West Yorkshire, la police du South Yorkshire et BBC News.

La petite fille du couple avait été laissée seule pendant que Fisher se débarrassait du corps de sa femme.

James Lake, poursuivant, a déclaré qu’il s’agissait “de toute évidence d’efforts pour voir si elle [Abi’s] corps avait été découvert.”

Des agents analysant son téléphone ont été conduits dans la région de Brierley où ils ont découvert le corps partiellement couvert d’Abi près d’une aire de repos.

Les empreintes digitales de Fisher ont été retrouvées sur une bande près du corps de sa femme.

Une autopsie a déjà appris comment Abi, qui enseignait à la Featherstone All Saints CofE Academy, était décédée par strangulation.

Elle avait également reçu plusieurs coups à la tête et au visage.

Après son arrestation, Fisher a dit à un psychiatre qu’il avait utilisé un t-shirt pour tuer sa femme après l’avoir “perdue” lorsqu’elle lui avait dit qu’elle voulait partir.

Mais le tribunal a été informé que cela ne correspondait pas au rapport d’autopsie.

Comment obtenir de l’aide Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Entrez en contact avec des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, en composant plutôt le « 55 ».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet d’autobus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à moindre risque de la maison, par exemple, là où il y a une issue et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid fournit un service de chat en direct – disponible en semaine de 8h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite 24 heures sur 24 pour les violences domestiques au 0808 2000 247.

Les parents d’Abi, Andrea et Michael Richardson, et son frère Nathan Richardson ont maintenant rendu hommage à l’enseignant.

Ils ont déclaré: “Nous sommes extrêmement reconnaissants à la police du West Yorkshire pour son travail acharné et son dévouement à retrouver le corps d’Abi si rapidement et à rassembler suffisamment de preuves pour que Matthew Fisher puisse être inculpé rapidement.

“Cela a été une période terrible pour la famille et ils tiennent à féliciter leurs agents de liaison avec la famille de la police pour leur gentillesse et leur compréhension et pour nous avoir tenus informés de l’évolution de l’affaire en temps opportun. Ils ont été d’un grand soutien tout au long de cette supplice.

“Nous tenons à remercier tout le personnel de la cour pour avoir assuré le bon déroulement de la procédure, le procureur et ses collaborateurs pour leur rôle et le juge pour avoir témoigné de la considération pour toutes les personnes qui ont assisté à la cour aujourd’hui.

“Enfin, nous voudrions adresser nos sincères remerciements à tous les policiers qui ont recherché Abi, nos amis et notre famille et à toutes les personnes de Castleford et des environs qui ont passé des heures et des heures à chercher notre petite fille.

“Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie pour nous en tant que famille de savoir que tant de personnes se soucient suffisamment d’elle pour passer leur temps à la chercher.”

Fisher a été emprisonné à vie Crédit : PA

Tragic Abi avait googlé “pourquoi mon mari me déteste-t-il” avant son meurtre Crédit : PA

Abi a été vu pour la dernière fois quittant la maison familiale en juillet Crédit : MEN Media

Elle avait récemment donné naissance à une fille par FIV Crédit : MEN Media

Fisher a appelé à l’aide pour retrouver Abi disparue après l’avoir tuée