Un mari horrifié surprend sa femme en train d’épouser un autre homme sur les réseaux sociaux après avoir été dupé dans une arnaque de mariage de 200 000 £

Un mari CHOQUÉ s’est rendu compte que lui et 19 autres avaient été arnaqués de 220 000 £ après avoir vu sa femme bien-aimée épouser un autre homme sur les réseaux sociaux.

Deux femmes, un marieur véreux et deux faux parents du nord de la Chine ont piégé les hommes dans des mariages non officiels et ont reçu de l’argent et des cadeaux avant d’être découverts.

Le faux mariage a été diffusé en direct et regardé par un ancien mari

Le pays compte 17,5 millions d’hommes en âge de se marier de plus que les femmes du même groupe d’âge, rapporte le South China Morning Post.

L’affaire a fait surface lorsqu’un villageois de 35 ans, Yin Cheng, est resté sans voix après avoir aperçu sa partenaire, Nana, en train de se marier avec un homme d’une ville voisine de Mongolie intérieure sur l’application de diffusion en direct, Kuaishou.

Avec l’aide de sa famille, il a retrouvé l’autre mari et s’est rendu à la police après avoir tous deux réalisé qu’ils avaient été victimes d’une arnaque au mariage.

La fausse épouse nana a été découverte sur l’application de médias sociaux Kuaishou Crédit : Alamy

L’épouse Nana n’est restée à la maison que 10 jours au cours de son mariage de deux mois avec Yin Cheng, simulant un voyage chez ses parents dans une autre province.

Le complice de Nana, Dawa, menait la même arnaque depuis août 2019, avec l’aide du marieur, Li, a découvert plus tard la police.

Cheng a été trompé de 16 000 £ tandis que le marié dans la vidéo a perdu 14 000 £ parmi d’autres bijoux coûteux et cadeaux de fiançailles.

La plupart des victimes étaient originaires de zones rurales et au-dessus de l’âge moyen du mariage, un groupe d’hommes qui auraient plus de difficultés à trouver un partenaire en raison du ratio hommes-femmes déséquilibré en Chine.

Le pays compte 17,52 millions d’hommes de plus âgés de 20 à 40 ans, considérés comme l’âge nubile, que les femmes du même groupe d’âge, selon le dernier recensement de la population chinois. Les hommes célibataires plus âgés sont particulièrement fréquents dans les régions rurales, où prévaut une préférence pour les hommes plus jeunes.

Un recensement récent a montré que la Chine abrite 30 millions d’hommes à la recherche d’une épouse, en partie à cause de près de 40 ans de politique de l’enfant unique du pays.