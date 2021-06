Un mari emprisonné pour avoir battu sa femme à mort lors d’une croisière devant des enfants alors que les invités pensaient qu’un meurtre brutal était un meurtre-mystère

Un MARI qui a frappé sa femme à mort devant leurs enfants alors qu’il était à bord d’une croisière en Alaska pour célébrer leur 18e anniversaire de mariage a été condamné à 30 ans de prison fédérale.

Kenneth Manzanares, 43 ans, de l’Utah, a plaidé coupable l’année dernière pour avoir sauvagement battu sa femme de 39 ans, Kristy Manzanares, alors qu’ils voyageaient sur le bateau de croisière Emerald Princess le 25 juillet 2017.

Kenneth Manzanares, 43 ans, a été condamné à 30 ans de prison fédérale après avoir plaidé coupable l’année dernière à un meurtre au deuxième degré pour avoir tué sa femme de 39 ans, Kristy Manzanares, le 25 juillet 2017, sur un bateau de croisière.

Beaucoup à bord de la croisière Emerald Princess en Alaska cette nuit-là ont confondu le meurtre avec le scénario d’une soirée sur le thème du meurtre de Sherlock Holmes. Crédit : AP

Les trois filles du couple ont vu leur mère crier alors que leur père frappait à plusieurs reprises leur mère avec un poing fermé sur la tête

Alors que des éléments de l’horrible attaque commençaient à se répandre au grand jour, les passagers de la princesse auraient présumé que les hystériques entendues sur le système de sonorisation faisaient partie du divertissement scénarisé de meurtre et de mystère inspiré par Sherlock Holmes.

De plus, les trois filles des Manzanares étaient présentes pour entendre les cris de leur mère alors que leur père frappait leur mère à la tête avec les poings fermés, a rapporté l’Associated Press.

Et les proches des couples ont également suivi les vacances la nuit où Kenneth a commis le meurtre dans les eaux du sud-est de l’Alaska.

Le mari a apparemment craqué après que Kristy se soit moquée de lui et lui ait ensuite dit qu’elle voulait divorcer.

Les coups fatals de Kenneth sont venus en réponse à Kristy demandant le divorce alors qu’ils célébraient leur 18e anniversaire de mariage Crédit : Facebook

Le juge du tribunal de district américain Timothy Burgess a condamné Kenneth à 30 ans plus cinq ans de probation après que Kenneth a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré après un procès qui a abouti à la cour fédérale de Juneau.

Les avocats de l’homme condamné ont fait valoir que le mari avait explosé de manière incontrôlable d’une affliction non diagnostiquée de trouble bipolaire et a demandé une peine de 7 ans et demi de prison plus douce.

Les procureurs ont tenté de renvoyer le père meurtrier à vie, selon l’AP.

Une nuit où Kristy a été tuée, les passagers s’attendaient à participer à un événement mystérieux sur le meurtre de Sherlock Holmes.

La famille de Kristy a déclaré que la décision du juge de condamner Kenneth à 30 ans de prison et cinq ans de probation par la suite était « une décision juste et équitable ». Crédit : Facebook

Ainsi, lorsque l’effusion de sang a éclaté, beaucoup à bord ont supposé que tout cela faisait partie des divertissements préétablis du navire qui avaient déjà commencé.

« C’est un peu ironique parce que nous étions à un dîner mystère sur le meurtre de Sherlock Holmes sur le navire – pas un dîner, c’était une pièce de théâtre – et le capitaine, ou l’un des membres d’équipage, est venu à l’interphone et a dit: » Nous avons besoin de tous médicaux et de sécurité à venir sur le pont 9 », a déclaré la passagère Natalie Beckstrom à St. George News.

« Il avait l’air un peu essoufflé pendant qu’il parlait. »

Beckstrom a déclaré que plusieurs personnes comme elle pensaient que c’était un plaisir innocent.

« … c’est un peu ce que tout le monde dans la salle pensait, c’est que cela faisait simplement partie du jeu », a déclaré Beckstrom. « Alors, vous savez, nous nous sommes tous assis et avons continué la pièce. »

La famille de Kenneth et Kristy était à bord du bateau de croisière à destination de l’Alaska lorsque le meurtre a eu lieu Crédit : Facebook

Lorsqu’elle a vérifié que ses enfants étaient surveillés sur le pont supérieur, elle a dit avoir entendu un homme couvert de sang apparaître dans le couloir parler à une femme qui se trouvait à côté d’une fille de 13 ans enveloppée dans une couverture.

Elle l’entendit dire à la femme : « Ça n’a pas l’air bien.

« Et donc, à ce moment-là, la jeune fille de 13 ans vient de le perdre – elle a juste commencé à sangloter: » Je veux ma maman. Je veux ma maman.

La princesse émeraude finirait par dévier le cours d’un arrêt touristique à Tracy Arm Fjord pour s’aventurer à Juneau où les agents du FBI attendaient de recevoir la défunte femme et de poursuivre une enquête criminelle.

La défense de Kenneth a tenté de montrer que l’homme souffrait d’un trouble bipolaire non diagnostiqué, avait mélangé de l’alcool avec des médicaments et souffrait d’anomalies cérébrales causées par des années de sports de contact, selon l’AP.

La défense de Kenneth a tenté de suggérer que l’homme souffrait de problèmes cérébraux causés par des années de sports de contact, qu’il n’avait pas été diagnostiqué avec un trouble bipolaire et qu’il prenait des pilules et buvait de l’alcool. Crédit : Facebook

Le juge n’était pas convaincu et a décidé qu’ils n’avaient pas joué directement dans les facteurs qui avaient poussé Kenneth à commettre le crime odieux.

Les procureurs ont fait des trous dans les maladies médicales dont Kenneth prétendait avoir souffert et ils ont également réussi à prouver qu’il était devenu agressif après que Kristy ait voulu qu’il quitte le navire et mette fin à leur mariage.

L’AP a également rapporté comment l’affaire portée contre lui a détaillé comment Kenneth a lutté avec des problèmes de colère passés où il avait mis les mains sur sa femme pour la retenir et avait également percé des trous dans les murs pendant leurs querelles.

Le meurtre de Kristy n’a pas seulement été en partie vu par leurs trois enfants, mais aussi par les frères et le père de Kenneth, selon l’AP.

Deux de ses enfants avaient lu à haute voix devant le tribunal des déclarations qui parlaient de leur père comme étant responsable mais gravement vulnérable à diverses déficiences ayant contribué à la fin tragique de la courte vie de leur mère.

Un agent du FBI a contesté la défense de Kenneth en déclarant : « aucune excuse ne peut justifier la sauvagerie commise par cet homme »

Les avocats de Kenneth envisagent de faire appel.

À la suite de la condamnation, le procureur fédéral Bryan Wilson a souligné qu’aucune peine infligée à Kenneth Manzanares ne ramènerait Kristy, mais qu’il espère que « cela donne un sentiment de justice ».

« Ce n’était pas un acte de violence aléatoire mais une négligence effrayante pour la vie humaine », a-t-il déclaré.

L’agent spécial du FBI, Robert Britt, a ajouté qu' »aucune excuse ne peut justifier la sauvagerie commise par cet homme qui passera désormais les trois prochaines décennies derrière les barreaux ».

La famille de Kristy a publié une déclaration qualifiant la peine de 30 ans de « détermination juste et équitable ».

Il a poursuivi: «Cependant, le système juridique n’a pas et n’est pas destiné à combler le vide émotionnel de notre perte.

« Bien que cela marque la fin d’un autre chapitre de cette épreuve inimaginable, le fait est que les trois filles de Kristy sont toujours sans leurs deux parents, et notre objectif est maintenant de les soutenir du mieux que nous pouvons. »