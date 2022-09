Il y a toujours une pointe de nervosité lors de votre premier jour de travail. Les gens ont tendance à faire un effort supplémentaire pour faire bonne impression sur leurs patrons. Cependant, une femme est devenue la risée dès son premier jour dans un nouvel emploi. Tous les crédits à son mari, qui avait envoyé un “cadeau surprise” à son bureau. Vous vous demandez ce que cela peut être ? Un énorme jouet dauphin de six pieds. Un ami du couple, qui s’est rangé du côté de la “femme furieuse”, a raconté l’incident dans un post Reddit.

L’utilisateur de Reddit affirme avoir réprimandé son ami après avoir envoyé le jouet de six pieds dans le nouveau bureau de sa femme, la laissant embarrassée devant ses collègues et cadres supérieurs, qui “n’y ont trouvé aucun humour”. L’homme dit qu’avant même qu’elle n’ait eu la chance de connaître tout le monde, ses égaux, ses patrons et même ceux qu’elle dirigera, lui ont donné des “surnoms stupides”. Le personnel du bureau a passé le reste de la journée à rire “à ses dépens”. C’était évidemment loin de la première impression professionnelle qu’elle espérait faire.

Selon le Redditor, le dauphin était si grand que la femme a d’abord eu du mal à le faire entrer dans l’ascenseur et a été obligée de le traîner dans le hall et jusqu’au parking. Contrairement aux attentes de son mari, elle n’était pas contente et a fini par passer la nuit chez ses parents.

L’ami commun a écrit le message Reddit uniquement pour déterminer si sa réponse à la situation était appropriée ou non, alors qu’il soutenait la femme enragée.

L’utilisateur de Reddit a partagé que lorsque le mari lui racontait l’incident, il “riait” car il pouvait l’imaginer en train de traîner le dauphin comme un “cadavre et à quel point il est probablement sale”. Et le jouet dauphin coûte quelques centaines.

Lorsque le mari – qui pense que la femme est « déraisonnable » car son geste était « réfléchi » et « doux » – a raconté l’incident au Redditor, il cherchait un soutien amical. « Mais je ne suis pas du tout d’accord. Je l’ai traité d’idiot f ****** pour avoir pensé que c’était intelligent », avait déclaré l’utilisateur dans sa réponse.

Maintenant, selon le Redditor, son ami “ne décrochera pas son téléphone”, ce qui l’a amené à se demander “s’il aurait dû simplement l’écouter se défouler sans donner son opinion personnelle”.

Quelles sont vos pensées?

