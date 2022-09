Un mari diabolique a admis avoir assassiné sa femme de 29 ans en l’étranglant à mort six mois seulement après qu’elle a donné naissance à leur fille.

Matthew Fisher, 29 ans, a plaidé coupable ce matin du meurtre d’Abi Fisher, dont le corps a été retrouvé dans un sous-bois à 20 km de chez elle à la suite d’une importante chasse policière.

Ce matin, Matt Fisher a admis avoir tué sa femme Abi Crédit : Facebook

L’homme maléfique a tué sa femme quelques mois seulement après avoir donné naissance à leur fille Crédit : MEN Media

Apparaissant brièvement devant le Leeds Crown Court par liaison vidéo, Fisher a confirmé son nom, sa date de naissance et son plaidoyer.

Il sera condamné le 10 novembre, à condition que des rapports médicaux complets aient été reçus.

Le juge Tom Bayliss KC l’a averti que le meurtre s’accompagne d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, mais la peine minimale devra être déterminée.

Le juge a déclaré: “La peine sera la réclusion à perpétuité, advienne que pourra.

“Il faut que le juge fixe une peine minimale.

“Il y a certaines questions qui doivent être examinées avant cela.”

Abi, une enseignante du primaire, a été portée disparue de sa maison à Castleford, dans le West Yorkshire, le 9 juillet.

Sa famille a déclaré que sa disparition était “complètement hors de propos” et une importante recherche policière a été lancée.

Son corps a été retrouvé par des policiers le lendemain dans un sous-bois à côté d’une route de campagne dans le sud du Yorkshire – à plus de 20 km de chez elle.

Fisher a été arrêtée et accusée de son meurtre quelques jours plus tard.

Abi avait donné naissance à sa fille six mois seulement avant sa mort, après avoir suivi un traitement de fertilité.

Une enquête ouverte sur sa mort a appris que la cause provisoire du décès était l’étranglement, bien que d’autres enquêtes soient en cours.

Au moment de sa mort, sa famille lui a rendu hommage, la décrivant comme un “bel ange” et a déclaré qu’ils étaient “complètement dévastés” par leur perte.

Une déclaration publiée après sa mort disait: “Notre belle Abi. Les mots ne peuvent décrire à quel point nous sommes dévastés par ta perte.

“Tu nous manques beaucoup. Nous promettons de te rendre fière chaque jour et nous continuerons à élever ta merveilleuse petite fille comme tu le ferais.

“Le paradis a peut-être gagné un ange, mais nous vous avons perdu et cela nous semble être l’acte le plus injuste qui se soit produit.

“En tant que famille, nous voudrions remercier chaque personne qui a montré assez de cœur et d’amour pour chercher notre précieux ange.

“Les mots ne décriront jamais à quel point cela signifie. Pour l’instant, notre bel ange. Nous t’aimons tellement.”

Matthew Jones, directeur de la Featherstone All Saints CofE Academy, où Abi enseignait aux enfants de troisième année, a également rendu hommage en disant: “On se souviendra d’elle comme d’une enseignante et d’une collègue enthousiaste, gentille et attentionnée, qui lui a tout donné chaque jour.

“En particulier, sa passion pour la science a inspiré d’innombrables enfants au fil des ans – elle a fait une réelle différence dans tant de vies.

“Nous sommes tous dévastés par la mort tragique d’Abi et nous continuerons à prier pour elle et sa famille.

“En tant qu’école, nous nous soutenons mutuellement pendant cette période très difficile.”