Un mari dévasté se souvient du moment déchirant où sa femme, 42 ans, s’est soudainement effondrée et est décédée après avoir mangé Pret wrap

UN MARI a révélé le moment dévastateur où sa femme s’est effondrée et est décédée après avoir mangé un wrap Pret a Manger.

Celia Marsh, 42 ans, faisait du shopping après Noël avec trois de ses filles et son partenaire Andy lorsqu’elle est soudainement tombée malade.

Celia Marsh est décédée après avoir mangé un sandwich Pret Crédit : PA

La mère de cinq enfants souffrait d’une grave allergie aux produits laitiers et “évitait religieusement” tous les produits laitiers à la suite d’une réaction allergique presque mortelle des mois plus tôt, a révélé une enquête sur sa mort.

Elle avait mangé un pain plat arc-en-ciel super-végétarien d’un Pret à Bath, Somerset, qui contenait des traces de produit laitier bien qu’il soit annoncé comme végétalien.

Le mari Andy a raconté à l’audience que Celia avait commencé à se sentir “un peu drôle” après avoir mangé le wrap et utilisé son inhalateur pour l’asthme à quelques reprises.

L’infirmière dentaire a dit qu’elle “avait du mal à respirer” mais pensait que c’était peut-être l’air froid.

Andy a expliqué qu’elle avait d’abord pensé qu’elle “était idiote” parce que le sandwich avait été étiqueté végétalien.

Il a ajouté: “Elle avait son Epipen dans la main et je lui ai dit que si elle pensait qu’il y avait une chance qu’elle ait une réaction, elle devrait simplement le faire et utiliser le stylo car cela n’a pas d’importance.

“Elle m’a alors dit ‘Tu dois appeler une ambulance’.”

Celia s’est effondrée dans une rue latérale et était soignée par un médecin généraliste en congé quand Andy a appelé le 999.

Elle a été transportée à l’hôpital mais il n’a pas pu voyager dans l’ambulance avec leurs trois filles et a donc dû d’abord surmonter son choc avant de sauter dans sa voiture pour la suivre.

Andy a déclaré: “Quand nous sommes arrivés à l’hôpital, nous avons été emmenés dans une pièce à côté et on nous a dit que Celia avait été déclarée morte à 16 heures.”

L’enquête a été racontée comment une foule s’est formée pour regarder la scène “dérangeante” se dérouler alors que Celia était allongée sur le sol.

Un témoin a raconté comment Andy tentait de réconforter sa jeune fille alors que les spectateurs plaçaient leurs manteaux sur la mère pour la garder au chaud.

Cependant, l’un des ambulanciers a déclaré que certains acheteurs continuaient d’enjamber Celia alors qu’elle était soignée au sol.

Andy et ses filles ont pleuré le premier jour de l’enquête, qui devrait durer jusqu’à trois semaines.

Pret a été accusé de manquements à la sécurité alimentaire à la suite de la mort de Celia, mais l’affaire a ensuite été abandonnée faute de preuves.

La tragédie est survenue après la mort de Natasha Ednan-Laperouse, 15 ans, en 2016 après avoir mangé une baguette Pret contenant des graines de sésame.

Sa mort a provoqué une refonte des lois sur l’étiquetage des aliments – les détaillants étant désormais tenus d’afficher l’étiquetage complet des ingrédients et des allergènes sur chaque aliment vendu.

Une porte-parole de Pret A Manger a déclaré: “Nos plus sincères condoléances vont à la famille Marsh pour leur terrible perte et nous faisons tout notre possible pour soutenir cette enquête.

“Après la mort de Celia Marsh en 2017, des accusations ont été portées contre Pret. Les poursuites ont pris fin faute de preuves et, par conséquent, Pret a été déclaré non coupable.

“Au cours des dernières années, Pret a mis en place une approche de pointe pour aider les clients souffrant d’allergies, grâce au plan Pret Allergy.

“Nous continuerons à faire tout notre possible pour nous assurer que chaque client dispose des informations dont il a besoin pour faire le bon choix pour lui.”

L’enquête se poursuit.

Andy a raconté le moment où sa femme s’est effondrée dans la rue Crédit : PA

La maman (arrière centrale) photographiée avec quatre de ses cinq filles Crédit : PA : Association de la presse

La famille de Celia assiste à une enquête sur sa mort Crédit : PA