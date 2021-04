L’Inde fait face à une période difficile pour lutter contre la deuxième vague meurtrière de coronavirus avec un total de cas dépassant 17 millions et un total de mortalité atteignant 1,95.123. Les États tels que Delhi, le Pendjab, le Madhya Pradesh et le Gujarat ont enregistré une augmentation constante des cas de Covid-19, le Maharashtra comptant pour le plus grand nombre de décès. Avec un taux de mortalité de 3,1% et un taux de récupération de 20%, le taux de récupération du pays est comparativement meilleur que la plupart des autres pays, selon le ministère de la Santé. Récemment, un couple de personnes âgées s’est remis du coronavirus après avoir lutté pendant 9 jours dans le village de Tanda de Latur dans le Maharashtra.

Le vieux couple – Denu Chavan et Motabai – ont été admis à l’Institut des sciences médicales de Vilasrao Deshmukh lorsqu’ils ont contracté le virus. Bien que leur fils Suresh Chavan doutait de leur rétablissement en raison de leur âge, le couple est sorti victorieux en battant le coronavirus.

Les médecins qui ont traité les patients ont crédité un diagnostic précoce et un traitement rapide pour leur rétablissement. Temps de l’Inde, un total de cinq membres dont trois enfants et le vieux couple de la famille ont contracté le virus et ont été testés positifs le 24 mars.

«Mes parents avaient des températures élevées et mon père avait également de graves maux d’estomac, et j’ai donc décidé de les admettre tous les deux à l’hôpital», a déclaré Suresh.

Suresh a révélé qu’il avait d’abord eu peur d’admettre ses parents à l’hôpital, mais a ensuite pensé que c’était le seul moyen de leur sauver la vie. Alors, il les a fait admettre à l’hôpital gouvernemental à trois heures de son village.

Le Dr Gajanan Halkanche, qui a traité les patients, a déclaré: «Ils avaient un score CT (tomodensitométrie) de 15/25, ce qui était préoccupant en raison de leur âge. Ils étaient sous oxygène et ont également reçu cinq doses d’injections antivirales de Remdesivir.

En moyenne, 1 000 cas ont été enregistrés quotidiennement dans le district de Latur. L’ignorance des gens de cette maladie grave et ne pas se faire tester à temps est considérée comme la raison de l’augmentation des cas dans le district.

