Un marcheur de 92 ans rentre chez lui après une randonnée de 350 milles pour St. Jude – Shaw Local

PROPHETSTOWN – Une autre journée à 90 degrés n’a pas réussi à ralentir Dean Troutman alors qu’il marchait de Morrison à Prophetstown samedi dans sa quête de 350 milles pour collecter des fonds pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude.

Troutman a quitté Princeville le 21 mai pour son Troutman Trek 5. Il a traversé Dixon, Woosung, Forreston et Polo du 1er au 4 juin en route vers Monroe, Wisconsin où il a ensuite tourné vers l’ouest, en boucle vers Gratiot, Wisconsin, puis s’est dirigé Retour en Illinois par la Route 78.

Il est passé par Morrison vendredi et était à Prophetstown samedi. Il lui reste 62 milles jusqu'à ce qu'il soit de retour à Princeville, une ville de 1 738 habitants dans le comté de Peoria.

Il a commencé à marcher pour St. Jude’s en 2015 de Princeville à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude à Memphis, Tennessee, récoltant 10 000 $ tout au long du voyage de 500 milles.

« Je n’avais que 84 ans à l’époque et je pouvais faire 30 miles par jour. Maintenant, je suis tombé à 10 ans et moins », a-t-il déclaré lors d’une interview le 3 juin. « J’ai marché de Princeville à Memphis, et j’ai marché jusqu’à la porte d’entrée de St. Jude. Je me suis alors dit que si je marchais plus, ce serait pour Saint-Jude. J’ai parcouru un total de 2 000 milles et la majeure partie a été pour St. Jude’s.

Troutman pousse un chariot à roues modifié qui a été conçu à l’origine comme un porte-animal à tirer destiné à être tiré derrière un vélo.

Il pousse ce chariot devant lui lorsqu’il traverse les autoroutes, préférant celles avec de larges tabliers pavés pour des raisons de sécurité. Deux poteaux en fibre de verre de 6 pieds sont montés à l’arrière, l’un avec un drapeau orange et l’autre arborant un drapeau américain.

Le chariot contient «l’équipement de survie» de Troutman – de la nourriture, des vêtements, de l’eau, son téléphone portable et un sac de couchage.

Il ne marche que pendant la journée, en commençant au lever du soleil chaque matin, notant que la circulation a tendance à être sa seule préoccupation.

Kathy Woodward de Galesburg était la compagne de marche de Troutman du 31 mai au 4 juin, puis l’a rejoint à Morrison.

« J’ai commencé à suivre Dean en 2021. C’était sur son Trek 4 et j’ai dit : ‘Oui, je vais commencer à marcher avec lui.’ Nous venons de développer une belle amitié », a-t-elle déclaré. « Nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés aujourd’hui lundi matin à 6h30 et marcherons 9 miles jusqu’à Hooppole. »

Lorsqu’il n’a pas de compagnon de marche avec lui, Troutman aime commencer à marcher à 5 h 30 et doit s’assurer qu’il a beaucoup de nourriture et d’eau.

« Parfois, il n’y a pas d’endroit où trouver quoi que ce soit à manger, alors je dois apporter ma propre nourriture. Je mange des sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée. Cela m’aide à continuer », a-t-il déclaré.

Troutman a son itinéraire planifié, mais il ne se soucie pas de respecter un calendrier, mais espère le terminer en juillet.

« J’ai eu tout l’été pour le faire. Si ça me prend plus de temps, ça me prend plus de temps.

Comment faire un don

Les promesses de don peuvent être faites directement à St. Jude via la page de collecte de fonds de Troutman, troutmanstrek.pbworks.comou à https://fundraising.stjude.org/site/TR/Challenge/Events?pg=entry&fr_id=146117.

Les chèques, à l’ordre de St. Jude, peuvent être envoyés par la poste à St. Jude Event-Dean Troutman Walks for St. Jude, Attn: Alex Fountain, 501 St. Jude Place, Memphis, TN 38101.

Vous pouvez également suivre les progrès de Troutman sur Facebook.com/troutmanstrek3.