Un marché trop baissier nous donne une chance d’ajouter à un stock technologique abattu mais de qualité

Nous achetons 25 actions de Microsoft (MSFT) à environ 240 $ chacune. Après l'échange de jeudi, le Charitable Trust de Jim Cramer détiendra 375 actions de MSFT, augmentant sa pondération dans le portefeuille à 3,26% contre 3,05% L'achat de Microsoft mettra enfin une petite somme d'argent au travail jeudi après les baisses de la Réserve fédérale de la session précédente. placez notre oscillateur S & P de confiance en territoire de survente à moins 5,16%. Pour rappel, chaque fois que l'oscillateur descend en dessous de moins 4 %, cela signale des conditions de survente sur le marché, ce qui pourrait signifier qu'il est dû à un rebond. En plus de l'oscillateur survendu, nous mettons de l'argent au travail jeudi pour contrer le mauvais sentiment du marché. Le nombre de baissiers dans l'enquête AAII sur le sentiment des investisseurs a dépassé 60, marquant le plus haut niveau depuis mars 2009, quand il était de 70. C'est un niveau historique de pessimisme à propos du marché – et lorsque les gens commencent à trop pencher dans une direction, les contraires en nous ce qu'il faut bouger dans l'autre sens. Bien sûr, l'oscillateur peut encore être survendu à partir d'ici et le sentiment, croyez-le ou non, peut encore s'aggraver. Nous avons vu cela se jouer maintes et maintes fois cette année. En tant que nouvelle ride, les actions sont confrontées à une concurrence féroce pour les dollars d'investissement, le rendement du Trésor à 2 ans étant désormais fermement supérieur à 4,1 %, ce qui rend difficile pour les actions de se redresser de manière durable jusqu'à ce que les rendements se refroidissent. Mais au minimum, nous pensons que ces indicateurs suggèrent qu'il y a déjà beaucoup de négativité dans le prix du marché. Cela signifie que nous devons être à l'affût d'actions d'entreprises rentables de haute qualité avec des caractéristiques de croissance séculaire, de bons bilans et des programmes de rendement du capital. C'est le profil des entreprises que nous voulons acheter et dont nous voulons être propriétaires alors que la Fed continue d'augmenter les taux pour ralentir l'économie et éradiquer l'inflation. Pour Microsoft, nous rachetons les 25 secondes des 50 actions que nous avons vendues à environ 283 $ en août. Nous avons précédemment racheté les 25 premières actions à environ 265 $ fin août. Bien que l'action ait légèrement augmenté jeudi, les actions étaient toujours en baisse d'environ 10 % depuis notre dernier achat. Les actions technologiques chutent à mesure que les taux d'intérêt augmentent, faisant du prochain achat après une baisse de 10% une augmentation appropriée. Nous appelons cela acheter à grande échelle. Enfin, nous tenons à souligner que quelques analystes côté vente ont eu des choses positives à dire sur Microsoft jeudi après une conférence et une rencontre avec la direction. En particulier, Morgan Stanley a déclaré : "Notre récente visite sur le campus de Microsoft renforce notre confiance dans l'équation qui génère un rendement total élevé pour les adolescents, ce qui, selon nous, ne se reflète pas dans les actions MSFT." Les quatre facteurs qui sous-tendent le point de vue de Morgan Stanley sont 1) des perspectives de croissance des revenus à deux chiffres "durables", 2) une amélioration des marges brutes, 3) une croissance des charges d'exploitation inférieure à la croissance du bénéfice brut en dollars et 4) un solide programme de retour sur capital. Sur ce dernier point, Microsoft a annoncé en début de semaine une augmentation de 10% de son dividende. (Jim Cramer's Charitable Trust est long MSFT. Voir ici pour une liste complète des actions.)

Le Nasdaq MarketSite dans le quartier de Times Square à New York, le mardi 31 mai 2022. Michel Nagle | Bloomberg | Getty Images

