Un marché pour les preneurs de risques ? Se protéger contre la laideur du marché

Il s’agit peut-être d’un marché qui prend des risques.

L’auteur des investisseurs et finances personnelles, Ric Edelman, estime que c’est une stratégie pratique de retirer des jetons dès maintenant.

« Cela se résume à la finance comportementale. Cela se résume à l’émotion humaine », a déclaré cette semaine le fondateur d’Edelman Financial Engines à « ETF Edge » de CNBC. « Avez-vous le courage ? Votre conjoint a-t-il le courage de tenir le coup si les choses tournent mal comme elles l’ont fait en 2001, 2008 et 2020 ? Pouvez-vous tenir le coup ? »

Edelman a ajouté qu’il existe une « liste de raisons » pour être cynique en ce moment. Il évoque les difficultés du marché immobilier, les taux d’intérêt élevés, les risques de fermeture du gouvernement et la guerre entre Israël et le Hamas.

« Il est facile d’être négatif et cela peut vous amener à dire: ‘Pourquoi est-ce que je veux me mettre dans une position qui pourrait peut-être perdre encore 20 ou 30% de mon argent alors que j’ai déjà amassé énormément d’argent et que je Je suis déjà dans les années 60 ou 70 et j’ai besoin de sécurité et de protection et, en passant, j’obtiens cinq pour cent de mes obligations, de mon Trésor américain ou de mon CD bancaire ? Pourquoi est-ce que je ne le gare pas simplement ? Gagnez 5 %. Appelez ça un jour », a-t-il déclaré.

Edelman reconnaît que cette stratégie pourrait être moins rentable, mais il suggère qu’il est important de mieux dormir la nuit.

« Je ne suis pas sûr que tout le monde dans le monde de l’investissement agit de manière logique plutôt qu’émotionnelle. Il faut se connaître soi-même », a déclaré Edelman.

Holly Framsted, de Capital Group, voit également les investisseurs réduire les risques, et sa société tente de répondre à leurs besoins en proposant un nouveau lot de fonds négociés en bourse axés sur les titres à revenu fixe.

« Nous constatons un intérêt accru pour les titres à revenu fixe à courte durée », a déclaré le responsable de la stratégie et du développement des produits mondiaux de la société.

Framsted suppose que les investisseurs se tournent vers des fonds à courte durée en réponse à la volatilité du marché actuel.

« [The Capital Group Core Bond ETF] faisait partie des six fonds initiaux que nous avons lancés », a déclaré Framsted. « Nous constatons un intérêt parmi notre clientèle qui a tendance à être orientée sur le long terme dans tout le spectre. Mais certainement, beaucoup de conversations sur une courte durée étant donné l’environnement dans lequel nous nous trouvons. »

L’ETF obligataire de la société est pratiquement stable depuis son lancement le 28 septembre. Le groupe Capital gérait plus de 2 300 milliards de dollars au 30 juin, selon le site Internet de la société.