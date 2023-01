Un marché du travail tendu signifie une augmentation du travail à la demande peu probable pendant la récession: économistes

Les économistes affirment que le ralentissement économique attendu en 2023 pourrait ne pas entraîner des niveaux plus élevés de travail à la demande, contrairement aux récessions précédentes lorsque les niveaux de travail contractuel et de travail indépendant ont grimpé en flèche.

Ils disent que le marché du travail serré, combiné à une main-d’œuvre changeante et à une inflation tenace, rendra cette récession différente de celles qui l’ont précédée.

“C’est une confluence de facteurs que nous n’avons jamais vus auparavant”, a déclaré l’économiste Armine Yalnizyan.

Bien que le travail de concert évoque des idées de travail basé sur des applications telles que conduire pour Uber ou trouver des clients via Fiverr, cela existe depuis bien plus longtemps. Pris plus largement, il comprend le travail contractuel, à temps partiel et au coup par coup, ou ce que Yalnizyan appelle le travail « juste à temps ».

Et ce type de travail a tendance à augmenter en période de récession, a déclaré Yalnizyan.

Ce pic se produit pour deux grandes raisons, a déclaré Sheila Block, économiste principale au Centre canadien de politiques alternatives. La première est que les récessions se caractérisent normalement par une perte d’emploi généralisée, ce qui signifie que davantage de chômeurs recherchent du travail partout où ils peuvent en trouver. La seconde est qu’en période de récession, les employeurs cherchent généralement à réduire leurs coûts et sont plus susceptibles d’embaucher de la main-d’œuvre contractuelle ou à temps partiel plutôt que d’offrir des postes permanents à temps plein.

Selon Statistique Canada, la part des travailleurs à la demande parmi tous les travailleurs est passée de 5,5 % en 2005 à 8,2 % en 2016. Il y a eu deux fortes augmentations au cours de cette période, l’une correspondant à la Grande Récession de 2008-2009.

Les données de Statistique Canada montrent également que le travail autonome a augmenté de 3,9 % au Canada entre octobre 2008 et octobre 2009 — une augmentation de plus de 100 000 travailleurs autonomes alors que le nombre de travailleurs employés a diminué de près d’un demi-million.

Bien sûr, le ralentissement de 2023 serait la première récession majeure où le travail basé sur des applications, comme le covoiturage, est même une option largement disponible, a déclaré Yalnizayn.

En fait, le ralentissement largement prévu de 2023 sera différent des récessions majeures passées à plusieurs égards importants.

Même si l’économie montre des signes de ralentissement, le marché du travail reste tendu, a déclaré Yalnizyan. Le taux de chômage reste bas, à 5% en décembre, et le marché a gagné 104 000 emplois supplémentaires le mois dernier.

Les employeurs de nombreuses industries ont du mal à embaucher les travailleurs dont ils ont besoin. Cela signifie que les travailleurs ont plus d’options de travail à temps plein à leur disposition.

Ces deux facteurs qui conduisent normalement à une augmentation du travail à la demande pendant une récession ne sont pas présents cette fois par rapport aux récessions précédentes, a déclaré Block.

« Cette fois-ci, nous n’avons pas encore vu une augmentation du travail indépendant », a déclaré Yalnizyan.

La génération des baby-boomers continue également de quitter le marché du travail, laissant plus d’emplois disponibles. Cela pourrait continuer à maintenir la vigueur du marché du travail en 2023, a déclaré Yalnizyan.

“Tant que ce phénomène démographique se poursuivra, nous ne verrons peut-être pas une énorme augmentation du travail à la demande”, a-t-elle déclaré. Et même l’augmentation promise de l’immigration ne changera probablement pas la donne, a-t-elle ajouté, à moins que le Canada ne réussisse mieux à jumeler rapidement les nouveaux immigrants aux emplois correspondant à leurs compétences.

Il n’est pas normal de voir la demande et l’offre du marché du travail changer en même temps, a déclaré Yalnizyan.

« À quoi ressemblera la récession ? Eh bien, cela ne ressemblera à aucune autre récession que nous ayons jamais vue.

Une inflation plus élevée signifie également que le travail de concert basé sur des applications paiera encore moins lorsque des coûts comme le gaz sont pris en compte, a déclaré Block, ce qui en fait une option moins attrayante pour beaucoup.

Cependant, Block a déclaré que beaucoup dépendait de la profondeur de la récession en 2023, qui, selon les experts jusqu’à présent, sera relativement douce. Si ce n’est pas le cas, cependant, le marché du travail pourrait commencer à ressembler davantage aux récessions précédentes, avec des pertes d’emplois généralisées, moins d’emplois à temps plein disponibles – et une augmentation du travail à la demande.

Mais peu importe si le travail à la demande augmente considérablement en 2023, il y a déjà un grand nombre de travailleurs au Canada qui sont des travailleurs indépendants, dont beaucoup sont des travailleurs à la demande basés sur des applications ou d’autres types d’entrepreneurs indépendants. Et si ces personnes perdent des heures ou des revenus à cause d’une récession, elles auront plus de mal que les autres travailleurs à se remettre sur pied en raison d’un manque de protection de la réglementation du travail et de l’assurance-emploi, a déclaré Block.

“Qu’il y ait une augmentation ou non, le manque de protection pour ces travailleurs à bas salaire continue d’être un énorme problème”, a-t-elle déclaré.

—Rosa Saba, La Presse canadienne

