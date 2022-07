Un marchand de glaces en scooter de mobilité fait sourire les enfants de la Colombie-Britannique

Tout ce que Darrell Ralph veut faire, c’est faire sourire les enfants et c’est exactement ce qu’il fait.

L’homme derrière le chariot de crème glacée Frankly Delicious vu autour de Garrison Crossing et à Vedder Park ces dernières semaines a déclaré qu’il tremblait littéralement de joie alors qu’il servait quelques sucettes glacées pour enfants à son chariot au Cheam Center Park mardi.

“Je voulais faire ça pour faire sourire les gens et rendre les gens heureux”, a déclaré l’homme de 64 ans. Le progrès.

Darrell Ralph et son chariot de crème glacée Frankly Delicious qu’il a récemment assemblé. L’homme de 64 ans rend les enfants de la région de Vedder Crossing à Chilliwack heureux avec ses friandises fraîches les jours de chaleur. (photo envoyée)

Se déplaçant sur un scooter de mobilité parce qu’il est amputé à cause d’un cancer, Ralph a trouvé un “tricycle” de crème glacée à Portland, Oregon.

Il a fait couper l’avant, a fait souder une barre sur l’unité pour se connecter à son scooter. Il a un parapluie de maître nageur de la côte est et il a mis le lettrage “Ice Cream” dessus.

Son iPad configuré pour le paiement numérique et sa licence commerciale de la ville de Chilliwack sont évidents.

Et il est parti, arpentant les rues, sonnant ses cloches, rendant les enfants heureux.

Vendre toutes ses marchandises pour seulement 2 $ ou 3 $, ce n’est pas une entreprise lucrative, mais il se vend bien ces jours chauds.

« Ce qui se passe dans ce monde revient », dit-il.

Et même s’il ne voulait pas parler en profondeur de ses problèmes de santé, il a dit qu’il avait le même cancer que Terry Fox.

« S’il n’y avait pas eu Terry Fox, je ne serais pas ici », a-t-il dit.

Comment? Parce que si ce n’était de tout l’argent recueilli directement et indirectement au fil des ans par Fox et maintenant par la Fondation Terry Fox, la médecine moderne n’en serait probablement pas là pour traiter le cancer.

Si vous voulez attraper Ralph et ses friandises, il sera au Vedder Art Walk à partir de Vedder Park demain. Il a également dit qu’il avait été invité au Chilliwack Mural Festival le 20 août et au Chilliwack Pride Festival le 21 août. Et ces derniers temps chauds, il est au Cheam Center Park à partir de 13h30.

