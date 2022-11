Un marchand d’antiquités de New York condamné à 10 ans de prison par un tribunal indien

Mardi, Subhash Kapoor, un marchand d’antiquités indo-américain, a été condamné à 10 ans de prison par un tribunal de l’Etat indien du Tamil Nadu. Kapoor a été décrit par le bureau du procureur de Manhattan comme un “pilleur prolifique qui a aidé à faire le trafic d’articles en provenance d’Afghanistan, du Cambodge, d’Inde, d’Indonésie, du Myanmar, du Népal, du Pakistan, du Sri Lanka, de Thaïlande et d’autres pays”.

Selon le Press Trust of India, Kapoor et cinq de ses complices ont été reconnus coupables du vol et de l’exportation illégale de 19 idoles antiques. Kapoor a transporté les objets dans sa galerie de Manhattan autrefois respectée, connue sous le nom d’Art of the Past.

Kapoor a été initialement détenu par les autorités le 30 octobre 2011 à l’aéroport allemand de Cologne sur la base d’un avis de coin rouge publié par Interpol. Depuis son extradition vers l’Inde en 2012, Kapoor est détenu dans l’État du Tamil Nadu en attendant la résolution de son procès.

La nouvelle survient quelques semaines seulement après que le procureur du district de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., a annoncé le retour de 307 antiquités évaluées à 4 millions de dollars – dont 235 ont été saisies en relation avec Kapoor – en Inde.

“Ces antiquités ont été volées par de multiples réseaux de trafic complexes et sophistiqués – dont les dirigeants n’ont montré aucun respect pour la signification culturelle ou historique de ces objets”, a expliqué Bragg. “La recherche de ces antiquités ne serait pas possible sans la collaboration de nos partenaires chargés de l’application de la loi à [Homeland Security Investigations] et le travail exceptionnel de nos enquêteurs de classe mondiale.

Faisant partie de l’Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations (HSI) enquête sur Kapoor et son réseau depuis plus d’une décennie. L’agent spécial par intérim en charge de HSI New York, Michael Alfonso, s’est joint à Bragg pour saluer les résultats de l’enquête.

“Ce rapatriement est le résultat d’une enquête mondiale de quinze ans au cours de laquelle l’équipe d’enquêteurs a recherché des pistes, suivi l’argent et finalement saisi ces pièces, assurant leur retour au peuple indien”, a déclaré Alfonso. “HSI continuera d’enquêter sur les artefacts avec peu ou pas de provenance, ou d’origine douteuse, et travaillera avec nos partenaires nationaux et internationaux pour rendre ces pièces inestimables de l’histoire à leurs demeures légitimes.”

Les artefacts mentionnés jusqu’à présent ne représentent qu’une petite partie du total des antiquités que Kapoor et son réseau ont trafiquées. De 2011 à 2022, le bureau du procureur de Manhattan et HSI ont récupéré plus de 2 500 pièces d’une valeur supérieure à 143 millions de dollars.

En juillet 2020, le bureau du procureur de Manhattan a déposé des documents d’extradition pour Kapoor. Lorsqu’on lui a demandé de commenter l’évolution la plus récente, un porte-parole a confirmé qu’il avait l’intention de poursuivre ses poursuites contre Kapoor.

“Nous sommes en contact avec le DOJ et les autorités indiennes à ce sujet. En 2020, le Bureau a déposé des documents d’extradition pour Kapoor et nous avons l’intention de le poursuivre aux États-Unis dans le cadre de notre enquête en cours”, a lu une déclaration envoyée par e-mail à Fox News Digital.

Plusieurs musées d’art à travers le pays ont coopéré avec les autorités étatiques et fédérales pour remettre des objets de leur collection associés à Kapoor. Le New York Times a rapporté que 13 artefacts pillés avaient été saisis à la Yale University Art Gallery au début de 2022. Le mois dernier, Le Denver Art Museum a annoncé qu’en juillet 2022, il avait volontairement rapatrié 22 objets associés à Kapoor dans sa collection.