Un marathonien chinois fumant à la chaîne parcourt 26 miles en moins de trois heures et demie | Nouvelles du monde

Un marathonien chinois a fumé à la chaîne pendant toute la durée d’une course – et a tout de même terminé en moins de trois heures et demie.

Surnommé “Oncle Chen”, le fumeur en série s’est appuyé sur la vieille habitude tout en terminant le marathon du Xin’anjiang près de Shangai La semaine dernière.

Chen, 50 ans, a terminé la course ardue en seulement 3h28 et s’est classé 574e sur plus de 1 500 concurrents.

Après que les photos de Chen soient devenues virales sur le site de médias sociaux Weibo, les organisateurs de la course ont partagé son certificat de course et confirmé l’impressionnant temps d’arrivée.

Chen a également été photographié en train de fumer à la chaîne tout en s’attaquant à d’autres événements, notamment le marathon de Guangzhou 2018 et le marathon de Xiamen 2019.

Il a terminé la course 2018 en 3h36 et le concours 2019 en 3h32, a rapporté le Canadian Running Magazine.

Les médias locaux auraient noté que l’oncle Chen ne fume que lorsqu’il court.

Chen est devenu célèbre pour la première fois lorsque les amateurs de course l’ont qualifié de “Smoking Brother” lors de marathons en 2017.

Image:

On voit Chen prendre une bouffée alors qu’il cherchait à dépasser un coureur rival



La plupart des utilisateurs de Weibo partageaient le même amour pour la bizarrerie d’Oncle Chen.

Mais certains ont souligné que la fumée secondaire pouvait affecter ses collègues concurrents.

By-Shen a écrit: “Celui qui court à côté de lui n’a pas de chance.”

Alors que l’utilisateur Oriental Mountain a demandé: “Est-ce une violation de dopage?”