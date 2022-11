Un Maradona géant émerge en Argentine, quelques jours avant la Coupe du monde

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – Au milieu de la jungle de béton qui est la capitale animée de l’Argentine, une immense fresque a émergé de Diego Maradona portant un maillot de l’équipe nationale, sa main droite dans un poing et une expression de défi sur son visage.

L’œuvre d’art massive, haute de 148 pieds et large de 131 pieds (45 mètres sur 40 mètres) et peinte sur le côté d’un immeuble de 14 étages à Buenos Aires, est l’un des nombreux hommages que les Argentins ont dédiés à leur “Dieu” du football peu de temps avant. le début de la Coupe du monde de cette année au Qatar, la première depuis la mort de Maradona le 25 novembre 2020.

On se souvient des exploits et des défaites de Maradona en tant que joueur de l’équipe nationale, des buts célèbres et infâmes contre l’Angleterre avant que le comté ne remporte la Coupe du monde de 1986 à la finale ratée contre l’Allemagne de l’Ouest quatre ans plus tard, et le test de dopage qui l’a fait expulser. de la Coupe du monde suivante en 1994.

L’artiste de rue bien connu Martín Ron était à l’origine de la plus grande peinture murale du monde, inspirée d’une photographie du capitaine argentin de l’époque qui capture son expression peu de temps avant qu’il ne chante l’hymne national lors de la finale de la Coupe du monde de 1990 contre l’Allemagne de l’Ouest, que l’Argentine a perdu 1- 0.

“C’est une photo de Diego alors qu’il était sur le point de remporter la troisième étoile du pays”, a déclaré Ron à l’Associated Press lors d’une pause dans le travail qu’il avait commencé il y a un mois.

L’Argentine a également remporté la Coupe du monde en 1978, mais Maradona n’a pas fait partie de l’équipe pour ce tournoi.

“Cette photo résume tout ce que Diego était”, a déclaré Ron. “Au-delà du joueur, il était les tripes, le moteur, le cœur.”

D’un côté du visage de Maradona, Ron a peint une constellation d’étoiles en forme de cerf-volant, une référence à son surnom de “cerf-volant cosmique”, qui est ce qu’un commentateur de radio bien connu a appelé la star du football après son deuxième but contre l’Angleterre en 1986.

« Son absence va se faire sentir, Diego a toujours été une star. Dans toutes les Coupes du monde, il a fait son propre truc, à l’intérieur et à l’extérieur du terrain », a déclaré Ron. “Et au Qatar, il ne sera malheureusement pas là.”

La peinture murale de Ron a été officiellement dévoilée dimanche pour coïncider avec l’anniversaire du grand footballeur.

Quelques jours plus tôt, l’association argentine de football avait reçu le maillot original que Maradona portait lors de la Coupe du monde de 1986. C’était un cadeau du grand Allemand Lothar Matthäus, qui a échangé des maillots avec Maradona après la finale remportée 2-1 par l’Argentine au stade Azteca de Mexico.

“L’un des moments les plus heureux avec lui a été lorsque (l’arbitre brésilien) Arppi Filho a sifflé lors de la finale au Mexique. Il se trouve que j’étais très proche de Diego, j’ai eu de la chance qu’il me serre dans ses bras avant tout le monde », a rappelé l’ancien joueur Ricardo Giusti lors d’un récent événement aux côtés d’autres anciens champions de la Coupe du monde en dehors de Buenos Aires.

«Nous avons tellement apprécié, tout le monde a apprécié Diego. C’est ça qui est triste. Cela nous fait ressentir beaucoup de tristesse, de chagrin et de désillusion », a déclaré l’ancien milieu de terrain.

Le don de Matthäus était une sorte de réparation pour l’Argentine après qu’elle n’ait pas remporté une vente aux enchères pour le maillot que Maradona portait lors du match contre l’Angleterre en quarts de finale de ce tournoi de la Coupe du monde. Un enchérisseur inconnu de l’extérieur du pays a acheté l’objet emblématique aux enchères pour un montant record de 9 millions de dollars en mai.

En 1994, Maradona a disputé son dernier match de Coupe du monde contre le Nigeria en phase de groupes. Il a été suspendu pendant 15 mois suite à la victoire 2-1 après un contrôle antidopage positif.

En tant qu’entraîneur de l’Argentine, Maradona a mené l’équipe nationale aux quarts de finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, mais l’équipe a perdu contre l’Allemagne 4-0.

L’une des images les plus troublantes est survenue huit ans plus tard lors de la Coupe du monde 2018 en Russie lorsqu’un Maradona en surpoids et quelque peu désorienté s’est effondré au stade de Saint-Pétersbourg après une victoire 2-1 sur le Nigeria.

Maradona est décédé à l’âge de 60 ans alors qu’il était hospitalisé à son domicile suite à une opération au cerveau. Les autorités judiciaires continuent d’enquêter pour déterminer s’il s’agit d’une négligence médicale.

“Il nous manque, l’image de Diego a été et est très forte”, a déclaré Carlos Tapia, un autre membre de l’équipe du championnat de 1986. «Il était notre référence, capitaine, tout. Il a toujours été proche de chacun de nous. Espérons qu’il pourra être un guide d’en haut au Qatar.

Débora Rey, The Associated Press