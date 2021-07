Un maquilleur crée une illusion d’optique époustouflante sur le visage, Internet est sidéré

Les illusions d’optique et les énigmes ont toujours été notre activité préférée à résoudre depuis l’enfance. Aujourd’hui, ces illusions se sont mélangées à l’art, à la peinture, à la danse et même au maquillage. Sautant au mélange d’illusions d’optique et de maquillage, Mimi Choi, une maquilleuse devient virale sur les réseaux sociaux. Basée à Vancouver, au Canada, Choi est connue pour ses compétences créatives en maquillage d’illusion qui laissent les internautes bouche bée. Une de ces vidéos de ses brillantes compétences a pris d’assaut Internet, montrant plusieurs yeux, lèvres, oreilles et nez peints sur son visage. Transformant son visage en toile, le court clip la montre en train d’appliquer du rouge à lèvres sur ce qui semble être ses lèvres. Mais ce qui ressort, c’est que ce ne sont pas ses lèvres mais sa paupière fermée. Bientôt, elle ouvre les yeux et nous voyons une autre illusion peinte sur son visage à côté des « lèvres ». Ce qui semblait être un autre œil ouvert n’était que du maquillage, puis elle suit le sourire avec un sourire en coin.

Regardez la vidéo ici avec la légende qui demande quelle est leur routine de maquillage préférée :

Les brillantes compétences en maquillage de la série ont la capacité de tromper n’importe qui, car les parties dessinées sont aussi réelles que les yeux et les oreilles d’origine. Choi a même peint les boucles d’oreilles épingles de sûreté sur les oreilles dessinées sur son front. La vidéo époustouflante a époustouflé de nombreuses personnes et a même attiré les commentaires de diverses célébrités. Plusieurs personnes ont comparé l’apparence à être planée ou à se sentir trippée sous l’effet de la drogue. L’actrice de Pretty Little Liars, Shay Mitchell, a également complimenté les compétences de l’artiste.

Dans un autre article, elle a expliqué l’inspiration du look dans un paragraphe. Elle a écrit qu’il s’agissait de maquillage et a dit aux gens de faire confiance à leur instinct. Elle a expliqué qu’elle devait dormir avec son calot chauve et son illusion parce que peindre le côté de sa tête la rendait nauséeuse.

La vidéo a créé tellement de buzz que même le joueur de la NBA, Rex Chapman, a partagé le clip sur son compte Twitter en comparant le look à ce que l’on ressent lorsque des produits comestibles frappent.

Mimi a révélé qu’il lui avait fallu près de 8 heures pour réaliser le look. Qu’avez-vous pensé de ses talents de créateur d’illusion ?

