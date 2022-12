Un manuscrit signé de Charles Darwin sur la sélection naturelle vendu aux enchères pour 15,3 millions de rands

Un manuscrit signé de Charles Darwin vendu aux enchères pour l’équivalent de 15,3 millions de rands, selon Sotheby’s.

Avant la vente, le document Darwin le plus cher s’est vendu pour environ la moitié, rapporte la BBC.

Le manuscrit est la défense de Darwin de sa théorie de la sélection naturelle.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Un manuscrit d’une page du scientifique Charles Darwin a rapporté 15,3 millions de rands lors d’une vente aux enchères chez Sotheby’s vendredi.

Avec la signature de Darwin en bas, le morceau de papier a établi un record pour l’article Darwin le plus cher jamais vendu, la BBC a rapporté. On a estimé que le document se vendait pour aussi peu que 10,4 millions de rands.

D’après Sotheby’sle manuscrit est la “déclaration définitive sur la sélection naturelle et son héritage” de Darwin et a été écrit pour une publication intitulée The Autographic Mirror en octobre 1865.

Le scientifique anglais était bien connu pour croire que toutes les créatures vivantes descendaient d’un ancêtre commun et évoluaient à travers le processus qu’il appelait la sélection naturelle. Après sa mort en 1882, la théorie de la sélection naturelle a été largement acceptée comme un élément clé de l’évolution par les scientifiques.

Darwin a défendu sa célèbre théorie évolutionniste contre les critiques de l’époque, et le manuscrit a servi de résumé de sa philosophie, a déclaré Sotheby’s.

L’essai commence ainsi : « J’ai maintenant récapitulé les principaux faits et considérations qui m’ont profondément convaincu que les espèces ont été modifiées, au cours d’un long cours de descendance, par la conservation ou la sélection naturelle de nombreuses légères variations favorables successives.

Avant la vente, le document Darwin le plus cher s’est vendu pour environ 7 millions de rands, selon la BBC. L’acheteur de la dernière vente n’a pas encore été révélé.