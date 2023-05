Un manque de ces vitamines pourrait-il être la raison de vos nuits agitées ?

Vous avez peut-être entendu parler des problèmes les plus courants qui perturbent notre sommeil : la lumière bleue des écrans, l’absence de routine nocturne relaxante ou l’excès de caféine. Cependant, le manque de certaines vitamines peut jouer un rôle dans votre maintien éveillé la nuit. Les vitamines peuvent et affectent notre sommeil. Découvrez comment une carence en vitamines peut affecter une bonne nuit de sommeil et comment vous assurer que vous obtenez ces nutriments dans votre alimentation.

Le rôle des vitamines dans le sommeil

Les vitamines et autres nutriments maintiennent les fonctions de notre corps, il est donc logique qu’une carence en vitamines puisse également affecter notre sommeil.

Selon MedlinePlus, chaque vitamine aide un large éventail de fonctions corporelles et d’organes. La vitamine K aide à la coagulation du sang. La vitamine E aide à former les globules rouges, la vitamine C aide à la santé des dents et des gencives, la vitamine D aide le corps à absorber le calcium et la vitamine A aide à une grande variété de parties du corps, des os aux tissus mous. La biotine (vitamine B7) aide également à métaboliser les protéines et les glucides, ainsi qu’à produire des hormones. Le folate aide la vitamine B12 à former les globules rouges et est également important pour la production d’ADN. Ce ne sont que quelques exemples

Ne pas obtenir suffisamment de nutriments peut également jouer un rôle dans les perturbations du sommeil. Selon le Clinique de Cleveland, une étude de 2018 suggérait un lien entre carence en vitamine D et troubles du sommeil. Une carence en fer peut également entraîner le syndrome des jambes sans repos, qui peut causer des problèmes de sommeil. Ci-dessous, nous aborderons d’autres nutriments qui affectent le sommeil.

Carence en vitamine D

La vitamine D est l’une des vitamines les plus fortement liées à la perte de sommeil. Le manque de vitamine D a été associé à des troubles du sommeil. Une étude a révélé à la fois « direct et indirect » rôle que joue la vitamine D dans la régulation du sommeil. L’étude indique que la vitamine D joue un rôle dans les voies de production de la mélatonine et que la mélatonine aide à la régulation des rythmes circadiens et du sommeil. (Découvrez ce que vous pouvez essayer d’autre que la mélatonine, comme ces suppléments et GABA.)

Cependant, alors que la vitamine D a été associée aux troubles du sommeil, d’autres études sont nécessaires pour soutenir la supplémentation en vitamine D afin de prévenir les problèmes de sommeil. Un 2022 Revue systématique ont suggéré que la supplémentation en vitamine D contribuait à une meilleure qualité de sommeil.

Symptômes d’une carence en vitamine D

Selon Clinique de Clevelandles symptômes d’une carence en vitamine D chez l’adulte comprennent :

Fatigue

Douleur osseuse

Faiblesse musculaire, courbatures ou crampes

Des changements d’humeur

Chez les enfants, une carence en vitamine D peut entraîner un rachitisme, qui peut se manifester par :

Os courbés ou pliés, entraînant des schémas de croissance incorrects

Douleur osseuse

Faiblesse musculaire

Déformations articulaires

Meilleures sources alimentaires de vitamine D

Clinique de Cleveland ont également répertorié les types d’aliments riches en vitamine D :

Poissons gras comme le saumon, le thon, les sardines et le maquereau

Foie de boeuf

truite arc-en-ciel

Champignons

Jaunes d’œuf

huile de foie de morue

Aliments enrichis : lait, céréales du petit-déjeuner, jus d’orange et yaourt

Images simples/Getty Images

Carence en vitamine B6

La vitamine B6 est également liée au traitement des troubles du sommeil. Une étude a mentionné que le B6 a été associé à la réduction la détresse psychologique, ce qui pourrait aider à lutter contre l’insomnie, bien que l’étude mentionne des « effets mitigés ». Cependant, il existe des preuves plus solides des effets antidépresseurs de B6 pour la dépression liée aux hormones chez les femmes, et la dépression est montré affecter la qualité du sommeil. B6 a également été utilisé dans le cadre d’un traitement à base de vitamine B-magnésium-mélatonine pour l’insomnie, qui s’est avéré efficace dans l’étude.

Symptômes d’une carence en vitamine B6

Ligne Santé énumère les symptômes d’une carence en vitamine B6 comme suit :

Éruptions cutanées

Lèvres craquelées et douloureuses

Langue douloureuse et luisante

Changements d’humeur

Immunité affaiblie

Léthargie

Picotements et douleurs dans les mains ou les pieds

Saisies

Homocystéine élevée, un acide aminé associé à des effets néfastes sur la santé comme les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux

Meilleures sources alimentaires de vitamine B6

Certains aliments riches en vitamine B6 répertoriés par Ligne Santé inclure:

poitrine de dinde

Longe de porc

Flétan

Contrefilet

Poitrine de poulet

Saumon coho, pêché à l’état sauvage

Bananes

Pomme de terre au four avec peau

Pistaches

Poivron rouge doux

pruneaux

choux de Bruxelles

Graines de tournesol

Avocat

Lentilles

Carence en vitamine B12

La vitamine B12 était un autre nutriment utilisé dans l’étude pour aider les malades avec l’insomnie, ainsi que le magnésium et la mélatonine. Il a eu des résultats prometteurs pour aider à dormir dans un essai de trois mois. Selon le Service de santé national au Royaume-Uni, une faible teneur en vitamine B12 peut également entraîner des problèmes psychologiques comme la dépression. La dépression est également un facteur de troubles du sommeil.

Symptômes d’une carence en vitamine B12

Le NHS répertorie également une grande variété de symptômes de carence en vitamine B12 :

Respiration rapide/essoufflement

Maux de tête

Indigestion

Perte d’appétit

Palpitations

Problèmes de vue

Faiblesse ou sensation de fatigue

Diarrhée

Langue endolorie, aphtes

Problèmes de mémoire, de compréhension et de jugement

Engourdissement

Faiblesse musculaire

Problèmes psychologiques, comme la dépression, l’anxiété, la confusion et la démence

Problèmes d’équilibre et de coordination

Sentiments d’épingles et d’aiguilles

Incontinence

Meilleures sources alimentaires de vitamine B12

Pour obtenir B12 dans votre alimentation, Ligne Santé recommande :

Foie et reins

Palourdes

Sardines

Bœuf

Céréales enrichies

Thon

Levure nutritionnelle fortifiée

Truite

Saumon

Laits et produits laitiers enrichis

Œufs Tetiana Kreminska/Getty Images

Carence en vitamine C

Un étude résumé à quel point il est important d’obtenir de la vitamine C pour aider à dormir. En fait, consommer plus de vitamine C peut avoir aidé à augmenter la durée du sommeil, à réduire les perturbations du sommeil, à lutter contre les troubles du mouvement et même à réduire les effets de l’apnée du sommeil.

Symptômes d’une carence en vitamine C

Selon Ligne Santécertains des symptômes d’une carence en vitamine C comprenaient :

Peau rugueuse

Des poils en forme de tire-bouchons

Follicules pileux rouge vif

Ongles en forme de cuillère et présentant des taches ou des lignes rouges

Peau sèche

Ecchymoses faciles

Des blessures qui guérissent lentement

Douleur et gonflement des articulations

Os faibles

Saignement des gencives/perte de dents

Faible immunité

Déficience en fer

Mauvaise humeur et fatigue

Gain de poids

Inflammation chronique

Meilleures sources alimentaires de vitamine C

Selon le Instituts nationaux de la santévous pouvez trouver de la vitamine C dans :

Poivrons rouges doux

Oranges / jus d’orange

Pamplemousse

kiwi

Poivrons verts

Brocoli

Des fraises

choux de Bruxelles

Jus de tomate / tomates

Cantaloup

Chou

Chou-fleur

Patates

Épinard

Pois verts

En savoir plus: Troubles du sommeil? Ces astuces simples peuvent vous aider

Carence en vitamine E

Une étude a examiné comment suppléments de vitamine E touché les femmes ménopausées souffrant d’insomnie chronique. Après un mois de prescription de vitamine E, l’étude a suggéré une amélioration de la qualité du sommeil.

Une autre étude suggéré que la vitamine E peut aider à réparer une partie des troubles de la mémoire causés par la privation de sommeil. Il a été théorisé que l’action antioxydante de la vitamine E dans l’hippocampe contribuait à améliorer la fonction de mémoire.

Symptômes d’une carence en vitamine E

Selon Ligne Santéles symptômes de troubles de la mémoire comprennent :

Difficulté de coordination ou de marche

Faiblesse ou douleurs musculaires

Problèmes visuels

Sensation générale de malaise

Meilleures sources alimentaires de vitamine E

Le Instituts nationaux de la santé listes où vous pouvez trouver ce nutriment:

Les huiles végétales: Germe de blé, tournesol, carthame

Germe de blé, tournesol, carthame Des noisettes: Cacahuètes, noisettes, amandes

Cacahuètes, noisettes, amandes Légumes verts: Épinards, brocoli

Épinards, brocoli Aliments fortifiés: Céréales, jus ou pâtes à tartiner pour le petit-déjeuner

Carence en fer

Un étude examiné comment l’anémie ferriprive affectait le sommeil. Chez les enfants atteints d’IDA, il y avait des durées plus courtes ou des états de sommeil paradoxal négativement altérés. L’IDA est également associée au syndrome des jambes sans repos, qui peut affecter négativement le sommeil. La plupart des participants atteints d’IDA dans l’étude (68 %) avaient une qualité de sommeil altérée.

Une autre étude suggéré que la supplémentation en fer pourrait aider les patients qui présentent des troubles du sommeil.

Symptômes d’une carence en fer

Selon le Clinique Mayoles symptômes de l’anémie ferriprive comprennent :

Fatigue extreme

Faiblesse

Peau pâle

Douleur thoracique, essoufflement ou rythme cardiaque rapide

Vertiges, maux de tête ou étourdissements

Pieds et mains froids

Douleur et inflammation de la langue

Ongles cassants

Pica, ou manger des aliments non nutritifs, comme de la terre ou de la glace

Petit appétit

Meilleures sources alimentaires pour le fer

Pour inclure du fer dans votre alimentation, la Mayo Clinic suggère :

Viande rouge, volaille ou porc

Fruit de mer

Haricots

Légumes à feuilles vert foncé comme les épinards

Fruit sec

Petits pois

Aliments enrichis en fer : Pain, céréales, pâtes

Carence en magnésium

Le Clinique de Cleveland examiné si les vitamines ou les suppléments peuvent aider à la qualité du sommeil. Il a suggéré le glycinate de magnésium et le citrate de magnésium pour aider à améliorer la qualité du sommeil. Ces suppléments pourraient modifier le nombre de neurotransmetteurs associés aux effets calmants.

Le magnésium a également été inclus dans le étude cherchant à améliorer le sommeil grâce à un complexe magnésium-mélatonine-vitamine B, avec des résultats prometteurs. C’était l’étude qui a duré trois mois avec ce complexe de supplémentation et a aidé les patients souffrant d’insomnie.

Symptômes d’une carence en magnésium

Clinique de Cleveland énumère ces symptômes de carence en magnésium:

Fatigue

Perte d’appétit

Spasmes musculaires

Nausée

Raideur

Faiblesse

Rythmes cardiaques anormaux

Engourdissements et picotements

Changements de personnalité

Saisies

Meilleures sources alimentaires de magnésium

Les aliments à rechercher contenant du magnésium, selon la Cleveland Clinic, comprennent :

Légumes verts

Haricots secs, en particulier haricots noirs

Des noisettes

Graines

Grains entiers

Avocats

histoire de bojan/Getty Images

L’importance d’une alimentation équilibrée pour un bon sommeil

Il existe un lien distinct entre ce que vous mangez et la qualité de votre sommeil. Les régimes pauvres en fibres et riches en graisses saturées peuvent par exemple diminuer la qualité du sommeil. Manger trop de sucre peut également vous faire vous réveiller plus souvent.

Pour adapter votre alimentation à l’objectif d’une bonne nuit de sommeil, Médecine Johns Hopkins recommande :

Réduire la consommation d’alcool. Lorsque l’alcool se dissipe, il a tendance à réveiller les gens au milieu de la nuit. Essayez plutôt le jus de cerise acidulé.

Éviter la caféine. Ne buvez pas et ne consommez pas de caféine tard dans la journée, car cela peut vous empêcher de dormir des heures durant.

Limiter les aliments riches en graisses et en protéines. Ces aliments peuvent prendre plus de temps à se décomposer, ce qui perturbe le sommeil. En général, vous pouvez choisir un régime riche en fibres et en protéines faible en gras, plus facile à digérer. Les aliments comme les grains entiers, les fruits et légumes et les protéines faibles en gras comme les haricots ou la volaille à viande blanche sont des choix solides. Vous pouvez également en apprendre davantage sur les meilleurs aliments pour dormir.