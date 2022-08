Un manoir de luxe vieux de 1 200 ans découvert dans le sud d’Israël

La maison de luxe est construite autour d’une cour et comprend quatre ailes avec plusieurs chambres pour ses résidents. Une section somptueuse comprend un couloir en marbre avec des sols en pierre et des décorations murales élaborées. Les archéologues ont également trouvé des éclats de plats de service en verre décorés.

Sous la cour, les archéologues ont été surpris de découvrir des voûtes souterraines en pierre, qui, selon eux, étaient utilisées pour stocker des objets à des températures plus fraîches, à l’abri du soleil brûlant du désert. Les voûtes semblent être soigneusement construites et suffisamment solides pour permettre aux gens de se déplacer entre elles sous terre. Une ouverture des salles voûtées mène également à une citerne où les résidents pouvaient accéder à l’eau potable fraîche.

Les experts disent que les propriétaires du manoir ont probablement vécu une vie de prospérité et avaient beaucoup à faire.

“Le domaine luxueux et les voûtes souterraines impressionnantes uniques témoignent des moyens des propriétaires”, ont déclaré les directeurs des fouilles dans un communiqué. “Leur statut élevé et leur richesse leur ont permis de construire un manoir luxueux qui servait de résidence et de divertissement.”