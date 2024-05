Un mannequin ukrainien va poursuivre Cannes en justice pour sécurité « déraisonnable »

Une mannequin ukrainienne a annoncé qu’elle s’apprêtait à porter plainte contre « les organisateurs du Festival de Cannes » pour ce qu’elle a décrit comme la force agressive utilisée contre elle sur le tapis rouge par la sécurité du festival.

Mercredi, en lançant sa recherche d’un avocat sur les réseaux sociaux, la mannequin Sawa Pontyjska a déclaré qu’elle cherchait un avocat « sérieux » pour poursuivre les organisateurs du festival en justice pour « force physique déraisonnable » dont elle a été témoin lors de la sécurité du festival.

« J’ai toujours rêvé de participer au Festival de Cannes », a-t-elle déclaré. « Mais j’ai ensuite été choqué par l’impolitesse et le recours déraisonnable à la force que j’ai subis sur le tapis rouge. »

Pontyjska était l’un des nombreux invités du Festival de Cannes, dont la chanteuse américaine Kelly Rowland et l’actrice dominicaine Massiel Taveras, filmées en train d’altercations sur le tapis rouge avec le même gardien du festival.

Dans une interview avec la BBC, Pontjyska a déclaré qu’elle n’avait rien fait de mal lors de l’altercation mais qu’elle avait reçu « violemment des coups de pied » et a depuis tenté de contacter les organisateurs du festival pour demander des excuses, mais n’a pas reçu de réponse.

«J’essayais de m’échapper de cette serrure. Je suis descendu et j’ai commencé à m’enfuir dans les escaliers parce que c’était le chemin du retour [out], » dit-elle. « Elle essayait de me pousser[side], pour que personne ne puisse voir ce qu’elle fait avec moi. Puis elle m’a expulsé par la porte arrière.

Selon sa plainte, elle a été « violemment interpellée par l’un des membres d’un groupe d’agents de sécurité » devant « des milliers de personnes », selon le rapport de la BBC.

Dans sa vidéo sur les réseaux sociaux, Pontyjska dit qu’elle s’associe à d’autres victimes du tapis rouge pour lancer l’affaire. On ne sait pas exactement à qui elle fait référence comme étant ses co-demandeurs.

Les organisateurs du Festival de Cannes n’ont pas immédiatement répondu à notre demande de commentaires.