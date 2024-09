Un mannequin transsexuel géorgien assassiné après l’adoption par le Parlement d’une loi « anti-LGBTQ+ » | Géorgie

Un mannequin transgenre géorgien bien connu a été assassiné, ont déclaré des responsables locaux, un jour après que le gouvernement a adopté une loi qui imposera des restrictions radicales aux droits LGBTQ+ dans le pays.

Le ministère géorgien de l’Intérieur a déclaré que Kesaria Abramidze, 37 ans, aurait été poignardée à mort dans son appartement de la banlieue de Tbilissi mercredi.

Les médias géorgiens ont rapporté plus tard qu’un homme avait été arrêté en lien avec ce crime.

Abramidze était l’une des premières personnalités publiques ouvertement transgenres du pays. Son décès fait suite à une loi controversée sur « les valeurs familiales et la protection des mineurs » qui permettra aux autorités d’interdire les événements de la Pride et de censurer les films et les livres.

La loi, qui a été approuvée mardi par le parlement géorgien en troisième et dernière lecture, prévoit l’interdiction des mariages entre personnes de même sexe et des traitements de réorientation sexuelle. Elle devrait constituer un nouveau point de discorde entre la Géorgie et l’UE, alors que le pays cherche à rejoindre le bloc.

Les critiques affirment que le projet de loi, initialement présenté par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, cet été, reflète les lois promulguées dans la Russie voisine, où les autorités ont mis en œuvre une série de mesures répressives anti-LGBTQ+ au cours de la dernière décennie.

Bien que le mobile du meurtre d’Abramidze reste flou, sa mort a été rapidement présentée par la société civile géorgienne comme faisant partie d’une campagne d’État contre les minorités du pays.

Sous la direction du parti Rêve géorgien, qui adopte une position de plus en plus antilibérale, le pays a connu une augmentation de la violence contre les personnes LGBTQ+.

L’année dernière, des centaines d’opposants aux droits des homosexuels ont pris d’assaut un festival LGBTQ+ à Tbilissi, forçant l’annulation de l’événement. Cette année, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans la capitale pour promouvoir les « valeurs familiales traditionnelles » lors d’un événement auquel participaient le parti au pouvoir et l’Église orthodoxe, très conservatrice et influente.

« Il existe une corrélation directe entre l’utilisation de discours de haine en politique et les crimes haineux », a déclaré le Centre de justice sociale, un groupe de défense des droits de l’homme basé à Tbilissi, dans son rapport. déclaration réagissant au meurtre.

« Cela fait presque un an que le gouvernement du Rêve géorgien utilise agressivement un langage homo/bi/transphobe et le cultive par des moyens de propagande de masse », a-t-il ajouté.

Mercredi, Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a appelé le gouvernement géorgien à retirer la loi sur les « valeurs familiales », avertissant que cela nuirait aux chances de la Géorgie d’adhérer à l’Union. Cette législation « augmenterait la discrimination et la stigmatisation », a-t-il déclaré sur X.

Après la mort de Kesaria Abramidze, Michael Roth, président du comité des affaires étrangères du Bundestag, a fait écho à cet appel. « Ceux qui sèment la haine récolteront la violence. Kesaria Abramidze a été tuée juste un jour après que le parlement géorgien ait adopté la loi anti-LGBTI », a écrit Roth sur X.

L’introduction de cette loi intervient cinq semaines seulement avant les élections parlementaires que beaucoup considèrent comme un test décisif pour savoir si la Géorgie, autrefois l’un des anciens États soviétiques les plus pro-occidentaux, va désormais dériver vers la Russie.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous à Les gros titres de l’Europe Un condensé des principaux titres du matin de l’édition européenne vous est envoyé directement par courrier électronique chaque jour de la semaine Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et les données de Google. politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

La présidente pro-occidentale du pays, Salomé Zourabichvili, dont les fonctions sont essentiellement protocolaires, devrait opposer son veto à la loi avant qu’elle n’entre en vigueur. Cependant, Rêve géorgien et ses alliés disposent de suffisamment de sièges au parlement pour passer outre son veto.

Plus tôt cette année, le Rêve géorgien a également fait passer la loi controversée sur « l’influence étrangère », que les critiques occidentaux considèrent comme autoritaire et d’inspiration russe, et qui a fait dérailler les aspirations du pays à l’UE.

Pendant ce temps, les hommages ont commencé à affluer pour Abramidze, qui représentait la Géorgie à Miss Trans Star International en 2018 et comptait plus de 500 000 abonnés sur Instagram.

« Kesaria était une icône ! Provocatrice, sage, incroyablement courageuse ! Une pionnière pour les droits des trans en Géorgie », a écrit Maia Otarashvili, politologue géorgienne, sur X.

Zourabichvili a déclaré que ce meurtre devrait être un « signal d’alarme » pour la société géorgienne.

« Un meurtre terrible ! La mort de cette belle jeune femme… ne doit pas être vaine ! » a déclaré le président a écrit sur Facebook.