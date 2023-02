Un mannequin traîne une robe de nappe chargée de nourriture sur une rampe et étourdit la foule

La haute couture repousse souvent les limites et défie les normes conventionnelles. Des designs avant-gardistes aux défilés surréalistes, le monde de la mode explore continuellement les territoires inexplorés de l’expression de soi et de la créativité. De la robe vaporisée de Coperni à la rampe pleine de terre de Balenciaga, nous avons récemment vu plusieurs moments “la mode est plus étrange que la fiction”. Le dernier en date est la récente cascade de (di)vision lors d’un défilé de mode. la robe du mannequin en guise de nappe, seulement pour qu’elle reparte avec, et tout ce qu’il y a dessus, au milieu du repas.Cela a non seulement attiré l’attention lors de l’édition automne/hiver 2023 de la Fashion Week de Copenhague, mais aussi sur les réseaux sociaux.

La vidéo de ce déménagement surprise a été postée sur Instagram par le pseudo officiel de (di)vision. D’une manière très semblable à celle d’un mème, il lisait “qu’apportez-vous à la table ?” et présentait le modèle comme répondant “Je suis la table”.

Le clip montre le mannequin, assis sur une table, prenant son verre et le faisant tinter avec une cuillère pour attirer l’attention du public. Elle se lève et pose un peu. Dès que les personnes présentes se mettent à applaudir, elle marche d’un pas vif sur la rampe. La longue queue de la robe, qui servait également de nappe, est rapidement tirée, l’argenterie placée dessus s’écrasant bruyamment. Imperturbable par le son fort, elle continue de marcher sous les applaudissements d’un public déconcerté.

On peut voir les assiettes, les verres et la nourriture même tomber sur le sol près du public sur le tapis alors qu’elle passe à grands pas. La vidéo est devenue virale, recevant 7,5 lakh vues. Les gens dans la section des commentaires, cependant, sont divisés sur cet acte tiré par les frères et sœurs designers Nanna et Simon Wick.

Alors que certains sont amusés par la surprise que le showstopper a livrée et apprécient le chaos artistique créé, d’autres s’inquiètent de la durabilité du design. Plusieurs n’ont pas vu l’intérêt de ce spectacle. La section des commentaires en est le meilleur exemple.

Alors qu’une personne a commenté : « La mode est un style de vie ! J’ai juste adoré”, un autre a déclaré le contraire, en disant: “Pensez-vous vraiment que c’est cool ou innovant ou qu’il sert l’art sous quelque forme que ce soit? Eh bien, ce n’est pas le cas.”

Ce qui est incontesté, cependant, c’est que l’on peut toujours faire confiance à l’industrie de la mode pour créer des ondes de choc.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici