Dans ce qui peut être une révélation choquante, une mannequin serbe s’est vu offrir 50000 livres et des vacances de rêve si elle avait accepté d’attirer le joueur de tennis classé n ° 1 mondial, Novak Djokovic, dans une escroquerie d’extorsion sexuelle qui aurait pu être utilisée pour faire chanter le Serbe. joueur de tennis. Le mannequin, connu sous le nom de Natalija Scekic, s’est vu offrir un énorme 50K livres pour attirer secrètement Djokovic et le séduire devant une caméra cachée et l’enregistrement n’aurait été utilisé que pour les mauvaises raisons.

Djokovic, marié à son béguin d’enfance Jelena Djokovic depuis 2014, a également deux enfants. Scekic avait révélé et ouvert les détails époustouflants à Marca car on lui offrait beaucoup d’argent et des vacances si elle pouvait séduire la joueuse de tennis serbe devant une caméra cachée.

«C’est vrai qu’un gars m’a contacté. Je pensais que c’était pour une affaire commerciale. Cependant, au fur et à mesure que la conversation progressait, j’ai vu que cela n’avait rien à voir avec ma vie », a déclaré Scekic MarcaEn apprenant que le mannequin devrait jouer un rôle trompeur pour ruiner la vie et la carrière d’un père de famille, Scekic a d’abord supposé que les détails racontés n’étaient qu’une simple blague, cependant, la conversation entre elle et l’homme non décrit ne cessait de se faire. grave qui impliquait que beaucoup d’argent soit mis sur la table pour faire partie de l’arnaque d’extorsion sexuelle.

Scekic a déclaré qu’on lui offrait une grosse somme d’argent, près de 60000 euros et des vacances de rêve à son goût si elle pouvait séduire Djokovic et amener la star du tennis dans une salle privée où la caméra serait là.

«Je me suis sentie très offensée et humiliée», a expliqué la mannequin serbe car elle ne pouvait rien faire pendant la conversation. La mannequin serbe compte plus de 13 000 abonnés sur Instagram et a déclaré qu’elle ne voulait pas participer à cette escroquerie. le plus grand respect pour le joueur de tennis qui a fait la gloire du pays. Scekic a déclaré qu’elle avait simplement renoncé à l’accord et espérait qu’aucune autre fille ou modèle ne doit faire partie d’un plan aussi malveillant.

Selon la rumeur en 2018, Djokovic et sa femme Jelena avaient connu une période difficile et le couple se débattait car sa forme a pris une raclée et a eu une mauvaise course avant de se remettre sur la bonne voie et de gagner le Wimbledon cette année-là. Le joueur de tennis serbe a maintes et maintes fois mis fin aux rumeurs de rupture de leur mariage et a critiqué toutes les allégations.