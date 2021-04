Un mannequin russe a été banni de tous les bars et discothèques du Royaume-Uni aujourd’hui après avoir attaqué deux flics dans une bagarre alimentée par l’alcool.

Irina Fedotova, 36 ans, s’est battue avec Viktoria Goncharova et a déclaré qu’elle voulait «détruire» son mariage après une soirée à Londres le 29 octobre, a déclaré le Westminster Magistrates ‘Court.

Irina Fedotova (photo) s’est battue avec Viktoria Goncharova et a déclaré qu’elle voulait « détruire » son mariage après une soirée à Londres Crédits: Rex

Fedotova, qui vit dans un appartement de 2 millions de livres sterling à Belgravia, a agressé le PC Alisha Dixon et le PC Sean Nicholl Crédit: Gustavo Valiente / Central News

Fedotova, qui vit dans un appartement de 2 millions de livres sterling à Belgravia, a agressé le PC Alisha Dixon et le PC Sean Nicholl qui ont assisté à l’incident au domicile de Mme Goncharova à Chelsea.

Elle se tenait sur le quai vêtue de noir aujourd’hui et a répété à plusieurs reprises: «Puis-je parler? Le juge de district Michael Snow lui a interdit de fréquenter les boîtes de nuit et les bars.

La mère d’un enfant avait nié toutes les allégations, mais a par la suite plaidé coupable d’avoir agressé les flics.

L’avocate Priya Varma a déclaré: « Cette affaire concerne une agression contre deux secouristes. Il était tard dans la nuit.

«PC Sean Nicholl, il a confirmé que le 29 octobre, il était de service quand il a arrêté le prévenu pour une autre affaire, il a remarqué que sur les lieux son comportement semblait imprévisible.

« En ce qui concerne PC Dixon, l’accusé serrait les poings et criait à un volume accru. C’est au stade d’être mis dans le fourgon de police. »

Mme Varma a déclaré que Fedotova avait expulsé à plusieurs reprises, provoquant l’ouverture des portes de la camionnette et frappant le bras droit de PC Dixon.

Le procureur a déclaré: «Elle n’a pas coopéré pendant son séjour à l’hôpital, elle a affirmé qu’elle ne voulait aucune aide.

«Elle a dit à plusieurs reprises aux policiers de ‘f *** off et elle devait être physiquement immobilisée dans le lit et elle a continué à donner des coups de pied aux policiers.

« Alors que les officiers essayaient de la retenir, elle a essayé de mordre l’officier au bras gauche, c’est le PC Nicholl. Il a répondu en repoussant sa tête. »

FAUSSE NOUVELLE

Fedotova a fait face au même tribunal en mars 2018 pour avoir simulé un faux article de journal national dans le but de qualifier à tort son ex-petit ami de pervers.

Elle a été condamnée à une amende pour avoir mené une campagne de harcèlement contre son ancien amant Gregory Slade dans laquelle elle l’a bombardé de textes « sexuellement suggestifs » pendant quatre mois.

Fedotova a également été condamnée à une amende en 2016 pour avoir agressé un agent de police et mordu un autre policier.

L’avocat défenseur James Elvidge a expliqué: «Il y a eu une dispute avec un ami de longue date.

«Elle a été gravement blessée, elle a eu beaucoup de cheveux arrachés et il y avait du sang partout – d’où la raison pour laquelle elle a dû aller à l’hôpital.

« Elle est incroyablement regrettable et pleine de remords. »

Le juge Snow est intervenu et a déclaré: « C’était la même fois la dernière fois, elle a mordu l’officier parce qu’elle n’aimait pas être menottée. »

M. Elvidge a répondu: « Elle a les poignets assez fins et quand elle est menottée, cela cause une certaine douleur.

« Elle n’est pas alcoolique, elle n’est pas dépendante de l’alcool mais évidemment, si elle boit trop, il peut y avoir des problèmes et malheureusement, c’est la deuxième fois que cela arrive. »

Le juge a déclaré à Fedotova: «Je note que vous avez dit que vous étiez désolé pour l’infraction que vous avez commise.

«Vos excuses sont plutôt vaines. Vous êtes une femme qui ne peut pas se contrôler, vous êtes une femme de violence.

«Vous semblez être une personne qui ne s’intéresse qu’à vous-même.

« Vous êtes devenu violent envers les officiers qui faisaient juste leur travail et vous l’avez fait dans un hôpital. »

Fedotova a admis avoir battu les deux officiers.

Une accusation d’agression contre Mme Goncharova a été abandonnée après que la victime présumée n’ait pas donné suite à l’allégation.

Elle a été condamnée à une ordonnance communautaire de deux ans et on lui a demandé d’accomplir 150 heures de travail non rémunéré.

L’ancien mannequin a été interdit d’entrer dans les bars, pubs et boîtes de nuit pendant cette période et condamné à payer 100 £ à PC Nicholl, 200 £ à PC Dixon, des frais de 320 £, plus une taxe de victime de 95 £.

Elle a été condamnée à une ordonnance communautaire de deux ans et a reçu l’ordre d’accomplir 150 heures de travail non rémunéré. Crédits: Getty