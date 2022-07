Un mannequin nu se déshabille pour les OAP à la maison de retraite après que les résidents aient demandé un « bel homme » pour un cours de dessin de la vie

Le modèle NUDE dévoile tout dans un cours d’art en maison de retraite.

Les OAP ont eu un aperçu du “gentil et bel homme” qu’ils ont demandé pour leur séance de dessin de la vie.

Les OAP ont eu un aperçu du «gentil et bel homme» qu’ils ont demandé pour leur séance de dessin de la vie Crédit : PA

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait le plus apprécié, Mollie Wheeldon – une résidente de la maison Sherwood Grange à Kingston Vale, dans le sud-ouest de Londres – a répondu: “Je ne peux pas répondre à ça!”

La directrice de la maison, Kristina Jacunskiene, a déclaré que cela avait été une activité “mémorable”.

“La vie dans notre maison de retraite consiste à aider les gens à vivre une vie plus indépendante et épanouissante – et aujourd’hui, cela signifiait faire quelque chose hors de l’ordinaire et créer une expérience mémorable”, a-t-elle déclaré.

“Malheureusement, la session a dû toucher à sa fin – mais sur la base de la réponse que nous avons eue des résidents et des fabuleux dessins qu’ils ont créés, nous accueillerons certainement plus de modèles à l’avenir.”