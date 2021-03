Un modèle NUDE a été laissé en pointillés sur le portrait « plus âgé et plus gros » d’une artiste dans une nouvelle exposition d’art torride Drawers Off.

L’émission Channel 4 est animée par la comédienne Jenny Eclair et voit des artistes de tous horizons et de tous niveaux d’expérience créer des dessins de vie.

Dans le premier épisode, le mannequin Shevon a pris une pose de style Statue de la Liberté avec un tissu en satin bleu drapé sur son épaule et un short assorti.

Les candidats ont eu une heure pour créer leurs portraits de Shevon, qui les a ensuite jugés un par un.

Le troisième portrait révélé était celui de l’artiste Sarah, qui l’avait créé avec biro.

Alors que Sarah a dit qu’elle avait espéré capturer la «force» et le «rayonnement» de Shevon, le modèle ne semblait pas convaincu et a éclaté de rire quand elle l’a vu.

Elle a dit à Jenny: « Ça me donne envie de rire, je ne sais pas pourquoi. »

Jenny a répondu: « C’est une sorte de vous plus vieux, plus gros. C’est très moi en soutien-gorge et pantalon. »

Cependant, l’hôte a encouragé Shevon à regarder de plus près la technique que Sarah avait utilisée car elles étaient « vraiment plutôt charmantes ».

En fin de compte, Shevon a choisi le portrait de son compatriote Glyn car elle « aimait le style de celui-ci », et il est devenu le premier à être accroché dans la galerie des gagnants.

Les téléspectateurs ont adoré la nouvelle série, avec un écrit sur Twitter: « @jennyeclair premier épisode de #DrawersOff regardé et je pense que c’est un succès! Excellent format, drôle et c’est rafraîchissant de voir des gens sympas faire quelque chose qu’ils aiment sans sarcasme ni cynisme. dans. »

Un autre a ajouté: « Oh, #DrawersOff est MAGNIFIQUE! J’adore une compétition réconfortante, créative et amicale. »

Un troisième a tweeté: « Correct a apprécié ça. Peut facilement être allongé à une heure. #Drawersoff. »

Drawers Off continue ce soir à 17h30 sur Channel 4.