UNE MODÈLE est décédée tragiquement après avoir prétendu avoir eu des remplisseurs de fesses parce que son petit ami voulait qu’elle ait un plus gros derrière.

Lygia Fazio, 40 ans, est décédée après avoir subi la procédure bâclée au Brésil.

La mère de deux enfants est décédée tragiquement après avoir souffert de complications à la suite de remplissages de fesses ratés Crédit : Flash d’information

Le mannequin a subi la procédure au Brésil, mais a affirmé que son petit ami de l’époque voulait qu’elle ait un plus gros cul Crédit : Flash d’information

La mère de deux enfants avait passé plus de 100 jours à l’hôpital pour retirer les substances de son corps après l’opération clandestine.

Fazio, mannequin et journaliste, a révélé avant sa mort qu’elle avait subi la procédure car son petit ami de l’époque voulait qu’elle ait un plus gros cul.

Mais elle est décédée plus tard après avoir développé de graves complications à cause des produits de remplissage industriels en silicone PMMA.

Le PMMA, ou polyméthacrylate de méthyle, est une résine synthétique souvent utilisée comme substitut du verre.

Il est vendu sous les marques Plexiglas, Lucite et Perspex.

En chirurgie esthétique, de minuscules microsphères de PMMA en suspension dans un liquide biologique sont injectées sous la peau pour remplir les tissus mous.

Mais après avoir reçu les charges, les substances se sont propagées dans tout le corps du modèle, provoquant des infections et même un accident vasculaire cérébral.

La tragique nouvelle de sa mort a été partagée sur le compte Instagram de la superbe mannequin brésilienne, qui compte 941 000 abonnés.

Un message sur son compte disait: « Malheureusement, notre guerrière est décédée. J’annoncerai bientôt ici l’heure de ses adieux.

« Encore une fois, nous remercions tout le monde pour leur soutien. »

Une publication de l’un de ses amis a également été partagée sur son compte Instagram.

Il disait : « Les gars, jusqu’à quand ces médecins meurtriers continueront-ils à utiliser le PMMA sur les gens ?

« C’est un crime ! Cela devrait être interdit. Repose en paix, Lygia Fazio. »

Le copain universitaire de Lygia, Meiri Borges, a partagé une série de vidéos sur Instagram parlant de la mort du mannequin.

Meiri, une journaliste, a déclaré : « J’ai été témoin d’une partie de ce processus au cours des trois dernières années. Tout a commencé parce qu’elle s’est injecté une substance dans le corps pour agrandir ses fesses.

« Elle a toujours recherché la perfection, elle a toujours été très belle, magnifique, et il n’y a pas de place pour le jugement ici.

« Elle a toujours voulu être plus belle, se sentir mieux, et elle a cherché de l’aide auprès de personnes qui n’étaient pas des professionnels ».

Meiri a poursuivi : « Et ce fut la bombe à retardement de sa vie. Le silicone industriel mélangé à du PMMA a commencé à se répandre dans tout son corps, provoquant une infection, une bactérie ».

Les funérailles et la crémation de Lygia auront lieu aujourd’hui à Taboao da Serra, au Brésil.

Le mannequin a révélé dans une interview en mars de l’année dernière qu’elle avait subi sa première intervention cosmétique en 2013.

Elle a déclaré: « Depuis que je travaille dans le mannequinat, tout le monde voulait avoir un plus gros derrière que l’autre.

« Et voilà ce qui s’est passé : je me suis regardé dans le miroir, j’avais un petit derrière, et je voulais le mettre en valeur.

« Le médecin ne voulait pas utiliser de PMMA. J’avais 450 millilitres de chaque côté avec du PMMA, et c’était avant que je sache que c’était interdit.

« Je l’ai fait faire en 2013, et ça m’a donné un beau volume. »

Cependant, elle a révélé que son petit ami de l’époque n’était pas satisfait du résultat et lui a demandé de subir une autre intervention.

Lygia se souvient: « Mon petit ami a dit qu' »un gros cul, c’est mieux », alors je suis allé dans un endroit clandestin, je l’ai fait et ça a grandi.

« Mais le produit semble ‘bouger’ dans le corps, il descend jusqu’aux jambes. Dans mon cas, il est allé sur les côtés. Donc, j’ai dû le faire enlever, j’ai eu une incision en forme de cœur.

« Il y a quatre mois (en décembre 2021), le médecin a enlevé tout le silicone et le PMMA. »