Un mannequin INSTAGRAM qui branche les tenues de Pretty Little Thing a parlé de son cauchemar de trafic de drogue.

Rebecca Vieire, 25 ans, a été emprisonnée pendant 20 mois pour avoir eu de la cocaïne et de l’héroïne avec l’intention de fournir après avoir été «manipulée» par son ex-petit ami.

Rebecca Vieire, 25 ans, a été emprisonnée pendant 20 mois pour avoir de la cocaïne et de l’héroïne avec l’intention de fournir Crédit: Instagram / rebeccavieirax

L’influenceur compte désormais plus de 160000 followers sur Instagram Crédit: Instagram / rebeccavieirax

Elle est devenue une star des médias sociaux après avoir purgé la moitié de sa peine.

L’influenceur, qui compte désormais plus de 160000 abonnés sur Instagram, travaille avec de nombreuses entreprises de mode populaires auprès des adolescents, y compris la marque britannique PLT.

Elle affirme que son ex-petit ami l’avait poussée à transporter de la drogue et que la sécurité de sa famille était en danger.

Elle a dit au Sunday People: «Je suis restée silencieuse et j’ai subi la punition parce que je sentais que je n’avais pas d’autre choix.

«Heureusement, j’ai pu m’échapper de cette situation en toute sécurité, mais je continue de faire des cauchemars.

Elle affirme que son ex-petit ami l’avait poussée à transporter de la drogue et que la sécurité de sa famille était en danger. Crédit: Instagram / rebeccavieirax

«Je suis une personne plus forte maintenant et j’encourage les gens à demander de l’aide quand ils en ont besoin plutôt que de rester piégés et manipulés.»

Rebecca a été emprisonnée en janvier 2019 après avoir admis deux chefs d’accusation de possession de drogues de classe A avec l’intention de fournir.

Le tribunal de la Couronne de Guildford a appris comment elle avait été arrêtée lorsqu’elle avait été arrêtée par la police sur l’A23 à Merstham, dans le Surrey, en septembre 2017.

La publication de Rebecca balise régulièrement #prettylittlething, et elle a travaillé avec plusieurs autres grandes marques.

The Sun a contacté la société de vêtements pour obtenir des commentaires.

Le mois dernier, Rebecca a révélé que son bébé nouveau-né était devenu la victime de la pêche à la traîne raciste Crédit: Instagram / rebeccavieirax

Le mois dernier, Rebecca a révélé que son nouveau-né était devenu la victime de la pêche à la traîne raciste.

Elle et sa fiancée star de Love Island, Marcel Somerville, qui a accueilli leur bébé en janvier, ont partagé leur colère et leur chagrin après qu’un cruel troll ait fait des commentaires vils sur l’apparence de l’enfant.

Parlant de cette horrible expérience, Rebecca – qui a dit qu’elle se sentait à la fois « effrayée et en colère » – a déclaré au Mirror Online: « Samedi, j’ai reçu des messages directs vraiment dérangeants d’un vil troll en particulier qui m’a dit que mon fils, Roman, était laid .

«Alors je les ai bloqués et ils ont juste créé un nouveau compte pour continuer à me troller, moi et mon fils.»

La nouvelle maman dévastée a ajouté: «Je déteste tellement ça. Comment quelqu’un peut-il vouloir attaquer mon Romain comme ça? Combien de fois vais-je devoir recevoir ce genre de messages avant que quelque chose ne soit fait à ce sujet? «

Marcel a annoncé la nouvelle qu’ils avaient eu un fils peu de temps après sa naissance en janvier, rendant hommage à son partenaire.

Leur joie de bébé survient un an après que le couple a fait une fausse couche dévastatrice.