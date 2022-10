Un mannequin en maillot de bain partage sa cicatrice de mastectomie

« Un jour, nous faisions un essayage et j’ai choisi un costume bleu et jaune aux couleurs du drapeau ukrainien », raconte-t-elle. “Mon visage s’est illuminé à cause des couleurs, et aussi parce que j’ai vu que c’était un tailleur à une poitrine.”

Ce qui s’est passé ensuite s’est produit de manière organique.

“L’éditeur et moi avons commencé à parler de ma cicatrice de port, et elle m’a demandé si je me sentais à l’aise de le montrer”, dit-elle. “Je suis très ouvert sur toutes mes cicatrices, alors je lui ai dit que je n’avais aucun problème à montrer cette cicatrice ainsi que ma cicatrice de mastectomie.”

Deux jours plus tard, elle était sur le plateau dans ce costume, le premier de Sports illustrés jamais montrer une cicatrice de mastectomie.

“Ce moment m’a semblé être quelque chose qui m’a été remis par quelque chose de plus grand que moi”, dit-elle. “Tout était comme je voulais le montrer, et c’était la meilleure façon de partager mon message selon lequel on peut se sentir sexy – même après le traumatisme du cancer du sein et de la reconstruction.”