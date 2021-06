Un mannequin disparu dans l’effondrement d’un condo en Floride a appelé son mari et lui a dit qu’elle avait vu une piscine s’effondrer et un évier alors que la catastrophe se produisait

Un MODÈLE manquant dans l’effondrement d’un condo en Floride a appelé son mari et lui a dit qu’elle avait vu la piscine s’effondrer lorsque la catastrophe a frappé.

Cassie Stratton, 40 ans, a appelé Mike Stratton, 66 ans, aux premières heures de jeudi matin, lui disant que « le bâtiment tremblait » avant que « le téléphone ne tombe en panne ».

Cassie Stratton a appelé son mari et lui a dit qu’elle avait vu la piscine s’effondrer alors que la catastrophe se produisait Crédit : Facebook/Cassondra Stratton

Cassie dit à son mari que « le bâtiment tremblait » avant que « le téléphone ne tombe en panne » Crédit : Facebook/Cassondra Stratton

Mike a déclaré que sa femme depuis six ans l’avait appelé parce qu’elle avait vu le début de l’effondrement, ajoutant: « Il était 1h30 du matin, je ne l’oublierai jamais, jamais. »

La sœur aînée de Cassie, Ashley Dean, a déclaré au Washington Post que selon Mike : « Elle a crié au meurtre et c’était tout. »

L’actrice et instructrice de Pilates Cassie était son balcon du quatrième étage lorsqu’elle a vu le trou de l’évier.

Sa sœur Ashley a déclaré que Cassie savait que « quelque chose n’allait pas » et s’était plainte de dégâts d’eau.

Au moins neuf personnes sont mortes et 150 sont portées disparues après l’effondrement jeudi de l’immeuble de 12 étages Crédit : Getty Images – Getty

L’ingénieur en structure Jason Borden a déclaré que l’effondrement de la piscine « aurait pu contribuer au résultat final » Crédit : EPA

Les gens pleurent sur le site commémoratif devant le bâtiment effondré Crédit : Reuters

Le stratège politique démocrate Mike était à Washington DC en voyage d’affaires lorsque la catastrophe a frappé, rapporte le Miami Herald.

Le couple vivait dans les condos depuis quatre ans.

Il a ajouté: « Cassie est une épouse, une mère et une véritable amie pour beaucoup. Elle était la personne la plus amusante et la plus vivante que vous puissiez imaginer.

« Elle était pleine de vie, nous faisions toujours quelque chose. Il y a tellement d’endroits intéressants à visiter à Miami et nous avons tout compris. »

Sa sœur a ajouté : « Je veux avoir de l’espoir mais je suis réaliste. Je ne veux pas m’accrocher à de faux rêves. »

Le stratège politique démocrate Mike était à Washington DC en voyage d’affaires lorsque la catastrophe a frappé Crédit : Facebook/Cassondra Stratton

Le couple vivait dans les condos depuis quatre ans Crédit : Facebook/Cassondra Stratton

L’ingénieur en structure Jason Borden a déclaré à CNN que l’effondrement de la piscine « aurait pu contribuer au résultat final ».

Mais Borden a déclaré que « les fissures et la détérioration du niveau du garage et de la place … sont toutes des choses que nous avons l’habitude de voir ».

Au moins neuf personnes sont mortes et 150 sont portées disparues après l’effondrement jeudi de l’immeuble de 12 étages.

Un rapport a révélé que l’immeuble avait subi des « dégâts structurels » majeurs et nécessitait des réparations à grande échelle.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré aux journalistes qu’il publierait tous les documents relatifs au condo.

La mairesse de Miami-Dade, Danielle Levine Cava, a déclaré que les responsables « iraient au fond de ce qui s’était passé ».