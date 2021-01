Un modèle a été critiqué pour avoir posé dans les décombres pour une séance photo glamour afin de sensibiliser le public aux tremblements de terre en Turquie.

Itir Esen, 22 ans, ancienne candidate à Miss Turquie, était l’un des 20 modèles qui ont participé au «projet de responsabilité sociale» dans la plus grande ville du pays, Istanbul.

Le projet, portant le slogan «Êtes-vous conscient du danger?», Visait, semble-t-il, à sensibiliser à un puissant tremblement de terre qui devrait frapper la région dans un proche avenir.

Mais la cascade s’est retournée contre elle lorsqu’elle a partagé des photos et des vidéos sur son Instagram et elle a immédiatement fait face à un barrage de critiques.

La publication a attiré des milliers de commentaires négatifs remettant en question la pertinence de la séance photo, notamment « êtes-vous conscient de ce que vous faites? », Rapports de CNN Turquie.

La séance photo controversée a eu lieu le 15 janvier et a été organisée par la municipalité de Kartal à Istanbul et l’organisation de recherche et de sauvetage à but non lucratif AKUT Foundation.

Esen a partagé la vidéo de la séance photo sur son Instagram, qui la montre en train de prendre part à une séance photo élaborée au-dessus des débris.

Elle a ensuite expliqué sur son Instagram que les décombres n’étaient pas en fait ceux d’un bâtiment effondré après un tremblement de terre.

«Notre pays, malheureusement, est un pays qui a subi de lourdes pertes lors de tremblements de terre», a-t-elle déclaré.

«Pour cette raison, je voudrais déclarer que j’ai pris part à cette campagne de responsabilité sociale afin d’accélérer la transformation urbaine et de créer une prise de conscience, en particulier pour le tremblement de terre prévu à Istanbul.»

En 2017, elle a été déchue de sa couronne de Miss Turquie après avoir publié un tweet affirmant que le sang menstruel «représente les martyrs» qui ont combattu lors du coup d’État militaire raté de 2016.

Elle a été détrônée aujourd’hui quelques heures seulement après avoir remporté le concours et le droit de représenter la Turquie au concours Miss Monde en Chine.

«J’ai eu mes règles le matin de la journée des martyrs du 15 juillet. Je marque le jour en saignant comme une représentation du sang des martyrs », a-t-elle tweeté.

Les organisateurs du concours ont déclaré dans un communiqué que son titre avait été révoqué en raison du tweet «inacceptable».