Un mannequin de taille PLUS surnommé «l’Ivoirien Kim Kardashian» a attaqué des trolls cruels qui ont qualifié son nouveau fiancé de 3 pieds d ‘«extraterrestre».

La chanteuse ivoirienne Eudoxie Yao est à l’honneur depuis qu’elle a commencé à sortir ensemble puis s’est fiancée au musicien guinéen Grand P.

Les photos partagées en ligne la montrent en compagnie d’hommes nettement plus petits remontant à plusieurs années, les fans notant qu’elle semble avoir une préférence pour les petits amoureux.

Cependant, on ne sait pas si Eudoxie est sorti avec l’un des hommes dans les clichés.

Le mannequin taille plus a acquis une renommée en Afrique en raison de ses gros fesses et de ses hanches et a été rapidement surnommé le « Kim Kardashian ivoirien ».

Elle compte plus de 1,4 million d’abonnés sur Instagram.

Sa fiancée Grand P – de son vrai nom Moussa Sandiana Kaba – est née avec la progeria, une maladie génétique extrêmement rare qui a affecté sa stature physique.

Le couple de célébrités a récemment fait la une des journaux pour avoir déclaré que « la taille n’a pas d’importance » face aux critiques selon lesquelles ils ne sont ensemble que pour des raisons commerciales.

Le couple refuse d’être affecté par les trolls en ligne et dit que leur relation va bien.

En réponse à quelqu’un appelant Grand P un «extraterrestre», Yao a récemment déclaré: «Grand P est quelqu’un qui a besoin d’amour; il a souffert dans sa vie, il a connu la souffrance.

«Grand P est un être humain créé par Dieu comme nous tous, et je ne peux pas accepter qu’il soit appelé un extraterrestre.

«J’ai mal, j’ai été choqué. Comment pouvez-vous appeler une créature de Dieu un étranger? Avons-nous besoin de lui rappeler qu’il est différent de nous? «