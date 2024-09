Un mannequin de Floride poursuit Sean « Diddy » Combs et allègue des abus sexuels

Un mannequin de Floride allègue dans un nouveau procès que Sean « Diddy » Combs l’a payée pour qu’elle voyage à l’étranger avec lui pendant des années, l’a fait pression pour qu’elle ait des relations sexuelles avec d’autres hommes et femmes et lui a fait prendre des drogues et de l’alcool qui l’ont fait s’évanouir.

Dans un cas, au domicile de Combs à Los Angeles, selon la plainte, elle a été droguée jusqu’à perdre connaissance et a été enceinte.

La femme, non identifiée dans les documents judiciaires, accuse Combs d’avoir enregistré certaines de leurs relations sexuelles et de la contrôler. Elle allègue également que son personnel l’a harcelée au téléphone après qu’elle soit tombée enceinte, lui disant à plusieurs reprises de se faire avorter.

Cette plainte, déposée vendredi à New York, est la deuxième cette semaine contre le magnat de la musique, l’accusant de violences sexuelles. Ces poursuites surviennent quelques jours seulement après que les procureurs fédéraux de New York ont ​​dévoilé un acte d’accusation accusant Combs de trafic sexuel, de racket et d’infractions liées à la prostitution.

L’acte d’accusation de 14 pages accuse le rappeur d’avoir attiré des victimes féminines pour qu’elles participent à des « freak offs », ou à des spectacles sexuels élaborés impliquant des travailleurs du sexe masculins qui duraient parfois plusieurs jours. Combs et ses associés, selon l’acte d’accusation, ont eu recours à la violence, à la coercition, à la drogue et aux pots-de-vin pour inciter les femmes à participer aux paniques et pour garder les incidents secrets.

L’acte d’accusation allègue que les victimes pensaient qu’elles risquaient de subir des violences physiques ou de nuire à leur carrière ou à leurs finances si elles refusaient de participer.

Combs a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et ses avocats ont déclaré qu’ils prévoyaient de prouver son innocence.

Dans une autre plainte déposée plus tôt cette semaine, Thalia Graves, ancienne petite amie et associée de Combs, allègue que lui et son garde du corps l’ont droguée, ligotée et violée violemment lors d’une attaque enregistrée en 2001.

Un avocat de Combs n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ces poursuites sont les dernières d’une série de problèmes juridiques qui ont commencé à s’accumuler pour le fondateur de Bad Boy Entertainment après que son ancienne petite amie, Cassandra « Cassie » Ventura, ait intenté une action en justice contre lui l’année dernière.

Dans le procès intenté vendredi par l’avocat de New York Joseph L. Ciaccio, la victime – identifiée uniquement sous le nom de Jane Doe – est décrite comme une propriétaire d’entreprise, un entrepreneur et un mannequin vivant en Floride.

Ciaccio n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon la poursuite, la femme a rencontré Combs à l’automne 2020 et a été invitée à voyager avec lui à l’étranger et à travers le pays, le rencontrant parfois chez lui à Los Angeles, New York et Miami. Combs, selon le procès, payait les voyages organisés par son personnel.

Les deux hommes ont commencé à se voir régulièrement en 2021, environ une fois par mois, indique la plainte.

Mais le procès allègue que la femme avait parfois l’impression qu’elle ne pouvait pas refuser les vols et les rendez-vous à travers le pays. En fait, selon la plainte, Combs enverrait des chauffeurs la chercher avant même qu’elle n’ait accepté de voyager avec lui.

La femme allègue que Combs l’a violée dans sa maison de Los Angeles et qu’elle a parfois été droguée avec de l’alcool et d’autres substances. Parfois, elle se réveillait avec des blessures, comme des marques de morsure au talon, sans savoir comment elle les avait subies.

En juillet 2022, affirme la femme, elle se trouvait au domicile de Combs à Los Angeles, où on lui a dit de prendre une substance inconnue qu’elle croit maintenant être de la kétamine, ce qui lui a fait perdre connaissance.

Après l’incident, selon le procès, la femme a été testée positive lors d’un test de grossesse.

Après avoir dit à Combs qu’elle était enceinte, la femme affirme avoir été contactée à plusieurs reprises par l’équipe du magnat de la musique, lui disant de se faire avorter, selon la plainte. Selon le procès, elle a perdu le bébé après une fausse couche.

Elle n’a pas parlé avec Combs pendant environ trois mois après, mais fin 2022, elle a déclaré qu’ils s’étaient à nouveau connectés, selon le procès, et il lui a demandé de voyager avec lui.

Au cours des visites, elle allègue que Combs lui faisait «faire un spectacle» pour lui, qui incluait sa consommation d’alcool et de substances jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse, selon le procès.

« Elle se réveillait avec des ecchymoses et des blessures, mais sans aucun souvenir de la façon dont elle avait subi ses blessures », indique le procès.

Le procès allègue que Combs a forcé d’autres hommes et femmes à entrer dans la chambre avec la victime et qu’elle a vu Combs « gifler et abuser d’autres femmes ».

À un moment donné, selon la poursuite, elle pensait que Combs et son équipe surveillaient son emplacement et ses conversations parce que Combs faisait référence aux commentaires qu’elle faisait lorsqu’il n’était pas là.

La poursuite vise un montant non divulgué de dommages-intérêts réels et punitifs.