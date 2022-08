Un mannequin de 26 ans retrouvée assassinée dans sa baignoire couverte de coups de couteau après avoir disparu il y a une semaine

UN MODÈLE a été retrouvé mort dans son bain couvert de coups de couteau après avoir disparu il y a une semaine.

Anastasia Grishman, 26 ans, a été découverte dans son appartement de Saint-Pétersbourg après que des amis inquiets qui n’ont pas pu joindre le modèle Only Fans ont contacté la police.

Anastasia Grishman a été retrouvée avec plusieurs coups de couteau 1 crédit : East2West

Le joueur de 26 ans a disparu depuis une semaine 1 crédit : East2West

Son petit ami de 24 ans, Dmitry Chernyshov, qui a joué dans des vidéos érotiques, a été arrêté par la police après une chasse à l’homme.

Chernyshov a été filmé en train d’être arrêté et aurait été accusé de meurtre, rapportent les médias locaux en Russie.

Il aurait avoué avoir tué Anastasia, également connue sous le nom d’Anastasia Khamlovskaya.

Anastasia – qui avait un large public sur TikTok et avait une deuxième carrière de tatoueuse – a été retrouvée morte dans son bain une semaine après avoir été vue pour la dernière fois.

La police a retrouvé son corps après avoir fait irruption dans son appartement lorsqu’une amie a sonné l’alarme.

Elle avait été poignardée à six reprises, ont indiqué des sources locales chargées de l’application des lois.

Anastasia était connue sur les sites pour adultes sous le nom de “grshmn” et son contenu a été visionné des millions de fois.

Chernyshov, d’Omsk, a déjà été reconnu coupable de vol et d’évasion du service militaire, a déclaré la chaîne de télégrammes 112.

Plus tôt cette année, le corps d’un mannequin russe a été retrouvé caché dans une valise plus d’un an après sa disparition.

Gretta Vedler, 23 ans, a été tuée un mois après avoir publié sur les réseaux sociaux qualifiant le président Vladimir Poutine de « psychopathe ».

Son ex-petit ami “jaloux” Dmitri Korovine, 23 ans, a avoué plus d’un an plus tard l’avoir étranglée à mort après une dispute pour de l’argent

Il a dit aux interrogateurs qu’il avait dormi dans une chambre d’hôtel pendant trois nuits avec son cadavre qu’il avait mis dans une valise nouvellement achetée.

Puis il a conduit son corps à 300 miles jusqu’à la région de Lipetsk et l’a laissé dans le coffre d’une voiture pendant plus d’un an.

Il a continué à publier des photos et des messages sur les réseaux sociaux du mannequin, pour faire croire à ses amis qu’elle était toujours en vie, a-t-il déclaré aux détectives.