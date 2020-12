Katie Price a récemment posé dans un manteau fait de ce qui semble être de la vraie fourrure de renard. La publication partagée en ligne a suscité des critiques de la part des amoureux des animaux de loin et d’ailleurs. De plus, un organisme de bienfaisance de premier plan pour les animaux a fustigé l’ancien modèle glamour pour promouvoir la vraie fourrure de renard sur les réseaux sociaux. Katie a en outre été critiquée pour se décrire comme «une amoureuse des animaux».

La femme de 42 ans s’est tournée vers son compte officiel des médias sociaux pour partager une photo d’elle-même enveloppée dans un cardigan en fourrure apparemment authentique. Rayonnant pour la caméra dans une longue fourrure de renard, Katie a également partagé une publication supplémentaire pour son vêtement sur des histoires Instagram. Le matériau de la capuche noire peut être vu sur la photo avec la garniture grise plus moelleuse qui ressort.

Katie a sous-titré la photo sur Instagram, « @lanes_of_fur_london My B for Beautiful Handmade Fur from Lanes Of Fur London! Obtenez vos superbes pièces faites à la main pour cette personne spéciale dans votre vie pour Noël # LanesOfFurLondon # Christmas. »

Le cliché maintenant supprimé de Katie se blottissant dans le cardigan en fourrure de renard a moins fait pour éviter la fureur. Les meilleures tentatives du mannequin pour se soustraire aux opinions sur ses promotions de fourrure en désactivant les commentaires ont également conduit à plusieurs réactions d’utilisateurs en colère qui l’ont accusée de promouvoir la cruauté envers les animaux. Le cardigan maman de cinq enfants, selon la propre page de la marque, confirme que le manteau est fait de vraie fourrure de renard et que la laine coûte moins de 300 £. Le catalogue de la marque propose également des chapeaux ornés de pompon en fourrure de raton laveur et des manteaux en peau de crocodile.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) réagi au message promotionnel de Katie avec une déclaration officielle. Selon le rapport de Entertainment Daily, la directrice de PETA, Elisa Allen, a déclaré: «Katie Price fait la sourde oreille et les yeux aveugles sur le fait que les animaux ressentent de la douleur et que les gens ne portent plus de fourrure. La liste des stars qui rejettent la fourrure n’a jamais été plus longue, ce qui rend Price totalement déconnecté (sic.) »

Il y a quelques mois, Katie a été critiquée par PETA après que son chien, qui était censé être un cadeau pour l’anniversaire de sa fille, a été retrouvé mort. L’organisation de défense des animaux a affirmé que la mort de trois chiens et d’un cheval sous la garde de Katie dans quelques années indique son comportement irresponsable. Katie a également essayé de vendre deux chats via Instagram auparavant. L’organisation a exhorté à ne pas permettre à Katie d’acquérir d’autres animaux et d’acheter des peluches à la place.