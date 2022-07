Un mannequin australien condamné à une amende de Rs 1,43 Lakh après avoir omis de déclarer Subway Sandwich à l’aéroport

Un modèle australien a été condamné à une amende de 2 664 $ (environ Rs 2,13 lakh) pour avoir transporté un sandwich Subway en vol sans le déclarer à la douane. Partageant l’incident bizarre dans une vidéo TikTok, Jessica Lee, basée à Perth, a déclaré qu’elle avait reçu une lourde pénalité en rentrant de Singapour. Elle a acheté le sandwich au poulet et à la laitue après le contrôle douanier à l’aéroport de Singapour et avait l’intention de le finir sur son vol, a rapporté indy100.com

Cependant, elle n’a pu en manger que la moitié et a été arrêtée par les douaniers australiens pour avoir omis de déclarer le poulet et la laitue sur le sandwich. Lee a déclaré que c’était une erreur honnête car elle pensait que les déclarations sur les vols ne concernaient que les bagages à main et les bagages, elle n’a donc pas coché de poulet ou de laitue.

“J’ai mangé six pouces avant mon deuxième vol, puis j’ai économisé les six autres pouces pour le vol, ce dont ils sont plus que satisfaits”, a déclaré Lee dans la vidéo tout en ajoutant que la pénalité survient à un moment où elle est au chômage et en difficulté. payer son loyer. Lee a quitté son emploi pour le voyage à Singapour.

Elle a 28 jours pour payer l’amende ; elle doit également payer son loyer.

La lourde amende que Lee a reçue est liée aux lois australiennes strictes en matière de biosécurité qu’elle a enfreintes en ne déclarant pas avec quoi elle voyageait sur sa carte de passager entrant.

La vidéo est rapidement devenue virale, recueillant des milliers de vues et un flot de commentaires.

Réagissant à la vidéo, les utilisateurs ont déclaré que Lee aurait dû recevoir un avertissement. « Bruh, ils auraient sûrement pu te donner un avertissement. Ce n’est pas comme si vous l’importiez délibérément », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre lui a suggéré de contester légalement l’amende. En réponse aux commentaires, Lee a déclaré qu’elle devra payer l’amende car elle ne souffre pas d’une barrière linguistique comme les autres voyageurs étrangers qui sont renvoyés avec un avertissement.

Un troisième utilisateur a partagé son expérience d’avoir été condamné à une amende de 400 $ pour avoir simplement transporté une poignée de raisins en traversant la frontière de Sydney à Adélaïde.

