Le corps d’un mannequin de Los Angeles a été retrouvé le mois dernier dans son appartement du centre-ville, enfermé dans un réfrigérateur, les poignets et les chevilles attachés et la bouche bâillonnée, selon le dernier rapport d’autopsie obtenu par le Poste de New York. Maleesa Mooney, 31 ans, a été retrouvée morte dans son appartement de luxe le 12 septembre. Le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles avait jugé sa mort comme étant une “violence homicide” au début du mois, mais les détails glauques sur la façon dont ses restes ont été découverts dans son appartement ont été révélés. publié vendredi dans un rapport d’autopsie obtenu par The Post.

Selon le sortie, Mme Mooney avait été battue et ligotée avant d’être mise dans son propre réfrigérateur. L’autopsie a également révélé un traumatisme contondant sur certaines parties de son corps et ses tests toxicologiques ont montré des traces de cocaïne et d’alcool dans son organisme.

“Les blessures traumatiques contondantes observées à l’autopsie ne sont généralement pas considérées en elles-mêmes comme mettant gravement la vie en danger”, a écrit le médecin légiste dans le rapport d’autopsie. “Cependant, compte tenu des circonstances dans lesquelles Mme Mooney a été retrouvée, ces blessures suggèrent qu’elle a probablement été impliquée dans une violente altercation physique avant sa mort. Compte tenu de cela, le rôle que les drogues et/ou l’alcool ont pu jouer dans la vie de Mme Mooney la mort, le cas échéant, est incertaine”, ajoute le rapport.

Aucune arrestation n’a été effectuée dans cette affaire, PERSONNES signalé.

La femme de 31 ans a été retrouvée morte dans son appartement le mois dernier après que sa mère ait appelé la police pour effectuer un « contrôle social » sur le mannequin. Lorsque les policiers sont entrés dans l’appartement, ils ont trouvé une mare de sang sous son corps, qui était “coincé dans le réfrigérateur”, a rapporté le média.

Sur la base des blessures contondantes constatées sur tout son corps et de l’état dans lequel elle a été trouvée, les autorités ont considéré les circonstances de sa mort comme un homicide. Il existe également des preuves que le modèle a été étranglé, ont indiqué les responsables.

La sœur de Mme Mooney, Pauline, a déclaré PERSONNES que sa sœur était enceinte de deux mois lorsqu’elle est décédée et qu’elle avait toujours voulu être maman. “Elle était super excitée et je sais qu’elle voulait vraiment un enfant, et c’est quelque chose dont elle a toujours parlé”, a-t-elle déclaré au média. Elle a également déclaré que le petit ami de sa défunte sœur avait le cœur brisé par cet incident.

Pendant ce temps, la mort de Mme Mooney a suscité la peur parmi les résidents locaux, en particulier après qu’un autre mannequin du centre-ville de Los Angeles ait été retrouvé mort dans son appartement. Mais malgré les similitudes entre les deux cas, la police a déclaré que les deux incidents n’étaient pas liés.

Les membres de la famille de Nichole Coats craignaient que leur fille de 32 ans ait également été assassinée, mais un rapport d’autopsie publié mardi a montré qu’elle était décédée d’une surdose accidentelle de cocaïne et d’alcool.